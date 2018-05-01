助攻產業升級 科技部推「創新營運模式」產學計畫

2018年05月01日 20:58 旺報 李侑珊

為協助國內產業朝高價值服務轉型，帶動科技與應用連結的綜效，科技部今日(5月1日)公布推出「創新營運模式」產學合作專案計畫，並自即日起受理線上申請，至107年6月29日(五)截止。

臺灣過去為代工大國，面對科技高速進展，科技部以往多著重在技術開發的補助型計畫，但科技創新不應該只是傳統的技術加值或硬體思維，也應該要有一些創新模式，透過人文元素或知識管理加值，注入新思維，進而產生創新轉型。

科技部長陳良基表示，本計畫除鼓勵應用新科技推動創新營運模式外，其他非屬技術性創新，但與社會脈動息息相關的議題，也是科技部關注的重點，希望科技發展能更貼近市場需求及人性關懷，以創造更高的科技價值，提升產業效益與社會影響。

創新營運五大主軸軟硬整合助力產業升級轉型

人文一直為臺灣軟實力的重要根基，科技部認為應借力使力，以硬體作為推手，軟體作為拉手，透過人與科技的結合，進一步產生創新模式。例如結合大數據科技達成行銷推廣，透過物聯網、雲端創造產品上中下游的服務串聯等，經由軟硬整合達到科技產業創新轉型。

科技部推出的計畫內容包含五大主軸:(1)新服務商品，如全新或創新商品/服務，包括內容、元素、水準、規格、組合等價值之增進。(2)新經營模式，如建立新的服務運作方式、經營制度、營運系統等，以創新企業或組織經營價值。(3)新行銷模式，如在產品或服務銷售過程中，業者與顧客通路管理、計價收費、暢貨物流等以創新方式與顧客或上下游等價值鏈成員建立新的溝通互動模式。(4)新商業應用技術，如引進新的資訊、通訊、系統等科技在商業上應用，並產生創新價值(5)其他與社會脈動相關，非屬技術性的創新，如引用人文藝術、社會關懷與創新，擴大技術運用價值。

科技部已規劃於北中南辦理3場次說明會，分別為5月4日於國立中山大學、5月18日於國立台北科技大學以及5月21日於國立台中科技大學，歡迎踴躍報名參加。

線上報名網址http://www.flashdox.com/cpq/edm/2018_4_24_1/edm.html

(旺報 )