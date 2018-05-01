美陸高層貿易談判將登場 《紐時》：陸方會死守兩個底線

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美國經貿代表團即將於5月3日、4日訪問大陸兩天，在北京就美陸貿易爭端舉行政府間高層談判。據《紐約時報》報導，陸方會在兩個議題上嚴守底線，這兩個議題也是美國過去數月來不斷向大陸提出的要求。

《紐約時報》報導說，其中一個是美國提出的每年降低1000億美元的貿易逆差。美國與大陸目前的貿易逆差達3750億美元。陸方願意討論這一高額貿易逆差議題，提出的條件則是美國目前不能接受的，即更多購買美國的高科技產品。華府禁止出售這類產品給大陸，理由是擔心它們用於軍事目的。大陸也提出從美國購買更多的原油和天然氣，以及承包油氣管道或者為它們融資，大陸還願意加入美國的基礎設施建設。

美國的另一要求則是針對「中國製造2025」這一實現工業現代化的綜合計劃。這一產業規劃顯示大陸在10項關鍵領域成為市場領導者的雄心，其中包括半導體、機器人、醫藥器械和環保汽車等。為此大陸政府投資3000億美元。

《紐約時報》透露，大陸一些高級官員以及政府經濟智囊剛剛結束了一場研討會，一名與會者說，北京絕對不會與美國談判縮減「中國製造2015」的規模，他認為美國的要求無異於企圖阻止大陸發展經濟和技術進步。

自從美國政府今年4月對中興通訊進行制裁以來，所有美國公司都停止了對中興供應晶片等核心產品，許多西方國家也加入其中，中興自稱此舉有可能導致公司進入「休克」狀態。中興被譴責違反制裁伊朗和北韓的規定。一項針對華為的類似調查也在展開。美國的這些動作在大陸輿論界均被看作是對其發展的擔心和遏制。中興與華為也是「中國製造2025」的領軍企業。

(中時 )

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