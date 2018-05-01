台中市針對未登錄工廠採「輔導登記、要求改善、嚴格稽查」三原則

2018年05月01日 22:04 中時 陳世宗

未登記工廠是指有固定場所從事物品製造、加工，並達法定規模的工廠，應辦工廠登記而未辦理者。台中市政府都發局指出，因工廠涉及公共安全、社會安寧、環境汙染等問題，需要依法加以管制；市府均依據「輔導登記、要求改善、嚴格稽查」三原則，施工中違建或危害公共安全案件列為最優先拆除。

都發局指出，既有未登記工廠，一方面依內政部既有違建處理原則處理，另方面則積極輔導合法化；包括輔導業者租購開發工業區土地設廠、輔導進入都市計畫工業區設廠、輔導利用非都市土地丁種建築用地設廠、輔導於依法令規定可供設廠的用地設廠。盼藉由賞罰並重，促使業者合法經營，兼顧經濟發展與環境保護。

台中市政府因應縣市合併後國土發展與都市計畫調整，率先推動「台中市區域計畫」，日前已公告實施，針對國土保育、農地保存、產業發展與工廠輔導、城鄉發展等面向進行全盤規畫。2015年1月1日後新增的未登記工廠，也優先排拆與裁罰，避免未登記工廠數量持續增加。

都發局強調，就未登記工廠侵擾農地現象，市府計畫提出「台中市未登記工廠輔導策略」並配合產業4.0發展及輔導未登記工廠所需產業用地，規畫於神岡、大里夏田、塗城等3處辦理產業型擴大都市計畫，約388公頃，市府將儘速辦理都市計畫相關程序，儘速因應產業用地需求。

(中時 )