星野源、新垣結衣將婚傳聞 早有前兆？

日媒報導新垣結衣（右）與星野源傳今年內可能結婚。（取材自網路）

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時報周刊
溫博鈞
星野源（右）在節目時直稱新垣結衣「我家老婆」。（取材自網路）
新垣結衣與星野源（左二、三）上節目著圍裙藏玄機，以英文印著「你真美」、「我是最佳伴侶」。（取材自網路）
新垣結衣（左）與星野源上節目時互動時頗有戀人感。（取材自網路）

日媒《日刊cyzo》1日以「星野源與新垣結衣年底將結婚？」為題的報導引起網上騷動；在兩人合演的人氣日劇《月薪嬌妻》還在播出的當時，新垣結衣與星野源上了許多的電視節目宣傳該劇，當中即有不少讓人搞不清「星野源莫非是在向新垣結衣告白？」的場景。

例如在某節目中一個讓專家向兩人說明冷氣機的清掃方式的單元中，穿著圍裙的星野源向在場的大家介紹同樣穿著圍裙的新垣結衣出場時說：「這是我太太」不少粉絲們看到這幕表示「好登對的兩人啊！」

在另一個節目中也出現了星野源似乎在公開表白的畫面：主持人問星野源：「老實說星野源是不是喜歡上新垣結衣了？3、4個月一直一起拍戲朝暮相處的話也無不可能･･･」星野源聽到此話立即比起手勢說「噓、噓！」，接著說「喜歡･･･很喜歡啊！從一開始就很喜歡了･･･」主持人問「你們其實已經在交往了是吧？」新垣結衣看著星野源猛揮雙手笑答「沒有啦、沒有。」

雖然否認交往，問新垣結衣對星野源的感覺，她說「他非常配合我的節奏･･･也可以說是配合我的情緒，在拍戲時也讓我覺得非常順暢。」星野源對此回應：「跟新垣結衣講話時她總是會開心地回應我，令人感覺愉快。」當時就有不少粉絲認為「兩人可以結婚了啦！」

(時報周刊)

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