狄鶯救子》威脅51掃射日盛傳孫交保 美警局否認

2018年05月01日 22:07 中時電子報 龔邦華

上達比警局推特突然冒出一個有關孫安佐的推特說「地方上在傳， 孫安佐被交保了，但是沒有這回事。孫安佐沒有被交保，近期內也不會被交保。」

是有誰在傳這個消息？答案是今天在美國是五月一號 ，就是孫安佐恐嚇要掃射學校的日子。很多對這個案子進展沒有一手消息的當地居民很擔心 ，所以警局乾脆用推特來保證 孫安佐沒有被交保。

一般美國民眾要是認為孫已被交保是很正常的。因為嚴格說起來，孫安佐只是犯了一級輕罪，法官也有設定保釋金， 那為什麼孫安佐目前還待在監獄? 這不是他不願意交保，沒有錢交保，而是因為他被美國海關移民單位(Immigration Custom Enforcement 簡稱ICE)下了拘留令。叫做 immigration Detainer(移民拘留令)。

這個移民拘留令，主要是非法移民的一個打壓(但是也包綠卡及留學生等等)。只要可以被遣返的非美國國民都是ICE可以拘留的對象。

若有非美國公民(尤其是非法移民) 被指控犯罪之後，警方可以聯絡移民海關單位 (ICE) 。而ICE就會下拘留令。所以就算交保， ICE必須在四十八小時內將嫌疑犯拘留，移往聯邦監獄，所以往往嫌疑犯往往選擇不交保，像孫安佐現在一樣必須在開庭前蹲在監牢。

過去這個執法單位與移民機構的合作是自由心證，也就是沒有一定的權利義務關係。但是靠反非法移民而當選的川普在上任之後， 特別要求地方執法單位必須要與ICE合作。如果不合作，他會刪減地方預算，以此來威脅。

不是每個州或城市都願意配合，紐約市就是所謂的庇護城市(Sanctuary City)。加州也是一樣，擺明了和川普唱反調。但是川普還是用警局社區經費的預算來施壓，如果警察單位合作，這筆經費不會少。這種利誘措施最近才被洛杉磯市告到法院，洛杉磯地方法官判決是，政府以經費逼迫地方警局的手段違法。但是美國司法部門表示要再上訴。

賓州過去是比較溫和的共和黨州。這一次大選是把票投給了川普。在過去，孫安佐犯案的戴勒瓦郡，是所謂的庇護城市，警長奇伍德在川普當選之後，公開表示他不覺得和ICE合作是對的。因為非法移民通常是受害者，而不是加害者。可是當孫安佐被學校開除，I-20無效之後，他卻主動通知了ICE。

他特別向我解釋說: 「我們不是移民警察， 我們通常不這麼做。 但是他是以留學身分來到這然後被捕，所以我通知了ICE。」其實我覺得，主要的原因還是孫安佐踩到了他的紅線。就是出言威脅掃射學校。在這方面，他的立場是強硬的，佛州高中槍擊案後，他甚至發言支持合格的老師擁槍。引發了一些爭議。從這一點就知道他對校園槍擊事件的立場上是零容忍的。

孫安佐案件現在大家討論很多，但是不要忽略兩個最重要的因素。一個是政治性的，就是隱藏性的川普因素。另外是社會性的，就是美國民眾對校園槍擊事件的憤怒。對國人，或許孫安佐只是一個不懂事的小孩，對美國民眾，他是有可能在五月一號於校園開槍的外國人。

(中時電子報)