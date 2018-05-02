《時來運轉》眉角 – 林博泰：台灣運彩贊助國際慈善女子足球邀請賽

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：台灣運彩贊助國際慈善女子足球邀請賽

今年2月4日看到「上千球迷不畏低溫力挺 仙台女足3球小勝台灣菁英」、「仙台女子不畏大雨　運彩盃輕取台灣菁英 」等標題出現在媒體新聞，這是台灣運彩首度冠名贊助「台灣運彩盃國際慈善女子足球邀請賽」，也希望這次拋磚引玉，能有更多企業關心國家體育運動發展。

台灣運彩贊助國際慈善女子足球邀請賽。(台灣運彩提供)
台灣運彩盃國際慈善女子足球邀請賽系列活動。(台灣運彩提供)

今年國際體壇的重頭戲就是4年一度的世界盃足球賽，進入會內賽的32支隊伍無不積極備戰，準備在6/14-7/15賽事期間大展身手，預賽將分8組毎組4隊，先進行分組循環賽，毎組依積分取前2名晉級(共16支隊伍)進行淘汰賽，台灣運彩為了替世足暖身及協助政府推展足球運動，首度冠名贊助「台灣運彩盃國際慈善女子足球邀請賽」，進行一系列足球相關活動，包括「日本仙台七夕隊球員育成交流研討會」(2/2)、「國際記者會」(2/3)、「日本仙台七夕隊兒童足球小冬令營」(2/3)、「青少年代表隊表演賽」(2/4)以及「台灣菁英隊Vs. 日本仙台七夕隊友誼賽」(2/4)。特別是2/4的台日友誼賽，「以足球走進台灣，台灣走向世界」為口號，慈善活動為主體，現場設置公益團體攤位，包括「麥當勞叔叔慈善之家基金會」、「伊甸社會福利基金會」及「喜憨兒社會福利基金會」等，讓民眾只要捐款(無論金額大小)即可入場觀賽，足球運動與公益結合，頗具意義。

日本仙台七夕隊球員育成交流研討會。(台灣運彩提供)
國際記者會。(台灣運彩提供)

台日友誼賽後，台灣菁英隊呂桂花總教練表示：「從仙台球員在這樣的天氣場地條件下，還能夠把球控好，就知道如果不能從小打好基本功，就無法在更高強度的比賽競爭，感謝台灣足球發展協會，竭盡所能辦了這個比賽，還有台灣運彩的冠名贊助，讓我們知道自己的水平和處在什麼位置，刺激到我們的選手，希望未來這樣的交流能夠持續下去。」。獲選為地主最佳球員的台灣菁英隊隊長余秀菁也提到「感謝大家在這麼不好的天氣下，還能把這個比賽辦得很完美，邀請日本一級的仙台七夕女足隊和我們交流。」

日本仙台七夕隊兒童足球小冬令營。(台灣運彩提供)
日本仙台七夕隊兒童足球小冬令營。(台灣運彩提供)
日本仙台七夕隊兒童足球小冬令營。(台灣運彩提供)

這次的友誼賽選手們頂著低溫在雨中拼戰，吸引不少熱情民眾到場加油，現場也有民眾立即加入運彩虛擬通路會員以實際行動「買運彩、做公益、挺比賽」。台灣運彩希望透過這次國際邀請賽的冠名贊助拋磚引玉，期望未來能有更多的企業一起來贊助並支持國家的體育發展。

(中時電子報)

青少年代表隊表演賽。(台灣運彩提供)
台灣菁英隊Vs.日本仙台七夕隊友誼賽球員進場。(台灣運彩提供)
台灣菁英隊。(台灣運彩提供)
台灣菁英隊。(台灣運彩提供)
活動花絮連結
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