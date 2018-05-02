台大校長遴選委員沈冠伶 曾赴大陸南京大學講學

2018年05月02日 00:01 中時電子報 丁世傑

中國大陸南京大學法學院講座，曾邀請台灣大學法學院教授沈冠伶。（圖／取自中國大陸南京大學網頁）

台大法學院教授、台大校長遴選委員會委員沈冠伶於昨（1）日發聲明指出，遴委會既不開會，又拒絕解散，且不履行法定義務，日後可能成為監察院彈劾之對象，因而辭去遴選委員。而中國大陸南京大學官網顯示，曾邀請台灣大學法學院教授、民事法研究中心主任沈冠伶至南大法學院開講座。

根據南京大學官網，第七屆海峽兩岸民事訴訟法研討會於2016年12月17日在南京大學舉行，12月21日晚18點30分，臺灣大學法學院教授、民事法中心主任沈冠伶老師在法學院學術報告廳為同學們奉獻了一場題為「新世紀民事程序法制之程序正義：以臺灣民事訴訟及家事程序為中心」的精彩講座。

官網報導，講座開始後，沈冠伶教授從四個部分對有關民事程序法制之程序正義進行了論述，主要包括：程序正義之價值確立、適時審判之程序正義、程序參與之程序正義、裁判效力與程序正義。整個講座過程，沈老師幽默風趣、語調輕鬆，同時又不失學術報告的嚴謹，令到場的老師、同學受益匪淺。

官網說，進入提問後，現場氣氛熱烈，到場的老師、同學積極提問。例如有同學問及為什麼臺灣的《民事訴訟法》規定在同一法院內對於適用某些程序處理的案件，可分別由獨任法官和合議庭先後進行審理。對於大家的疑惑，沈老師無一不是耐心講解，在輕鬆愉快的氣氛中度過。

另外，根據浙江大學網頁，浙大光華法學院於2011年11月2日，舉辦「海峽兩岸法學學術交流研討會」，有邀請台大法學院副教授沈冠伶、中央大學法律與政府研究所陳英鈐教授與其他法律學者與會。

(中時電子報)