影》陳傑憲致勝2分彈 獅斷猿台南九連勝

陳傑憲轟出致勝2分彈，助獅隊擊退猿隊，圖為資料照。(中央社)

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中時電子報
陳傑憲8下炸裂，轟出致勝2分炮。(取自Youtube)

台南棒球場雖是統一獅的大本營，但他們近期在家遇到Lamigo桃猿，就是很難贏，兩隊今(1日)於台南球場交鋒，比賽到8下，獅隊還落後2分，眼看又要吞敗，「四爺」陳傑憲挺身而出，轟出石破天驚的逆轉2分彈，率隊6比5險勝猿隊，久違在台南撂倒猿隊。

此役比賽前段，猿隊尼克斯和獅隊的羅里奇，皆投得精彩，前5局由猿隊僅2比1領先；不過，獅隊6下吹起反攻號角，一口氣添得2分，逆轉戰局。眼看獅隊止敗，似乎很有希望，但猿隊近期相當會逆轉，隨即再發動攻勢。

7上，羅里奇帶著勝投資格退場，但王鏡銘提著汽油桶上陣，抓到1出局後，被攻占一二壘；接著林立建功，敲安打進追平分，兩隊再度回到原點。這棒也把王鏡銘打退場，但接替的邱浩鈞，也沒能擋住猿隊攻勢，讓猿隊靠野選及林承飛的安打，取得2分領先。

獅隊7下沒能馬上回擊，輸球的結果，已經離他們不遠；不過，他們今天顯然不想讓猿隊再奪勝揚長而去。8下，陳重羽靠著守備失誤上壘，帶起獅隊攻勢；接著一二壘有人時，吳桀睿揮出安打，打進第4分，緊接著陳傑憲大棒一揮，一棒扛出右外野2分炮，助球隊逆轉。

獅隊超前比分，「守護神」陳韻文9上也沒讓球隊失望，漂亮演出三上三下，守住勝果；獅隊總算繼今年4月8日後，再度於台南擊敗猿隊。挨轟的林柏佑，吞下本季首敗；勝投則由8上中繼的林其緯拿下，這是他相隔了1101天的第1勝，前次在一軍奪勝，是2015年4月26日。

(中時電子報)

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