翻爆旺美食》「男子漢餡餅」真材實料 要讓餡餅年輕化

緊鄰台灣文學館的「男子漢餡餅」，手作餡餅如實呈現「脆酥軟Q鬆」5大特色，老闆張書豪更希冀透過吸睛的kuso招牌，抓住年輕族群，讓餡餅年輕化！（曹婷婷攝）

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「男子漢餡餅」，手作餡餅如實呈現「脆酥軟Q鬆」5大特色，老闆張書豪更希冀透過吸睛的kuso招牌，抓住年輕族群，讓餡餅年輕化！（曹婷婷攝）

人生是五味雜陳的滋味，「男子漢餡餅」老闆張書豪將箇中滋味體現在手作餡餅，飽滿肉餡、扎實口感呈現「脆酥軟Q鬆」5大特色，餡餅好吃不在話下，老闆更透過吸睛的kuso招牌，抓住年輕族群，希冀讓餡餅年輕化！

張書豪原本是一家室內設計貿易公司的老闆，遇上大環境轉變、房地產不若往昔熱絡等變數，加上女兒剛出生沒多久，他思索，動輒處於高壓心情，對妻小並不公平，決定沉潛。

起初投入親戚從事的有機蔬菜生意，未料，接連遇上寒害、0206台南強震，生意喊卡，此時，因緣際會認識一位餡餅老師傅，嘗到師傅做的餡餅，驚為天人，「這是記憶中兒時味道」。為了能時時回味，他拜師學習，但師傅不收徒弟、不傳外人，拒絕他整整1年，直到某天主動開口「去找一家店面，我就教你做。」

他尋覓多時，在台灣文學館對面、中正路街角找到一處攤位，每天窩在角落鑽研手藝，因為老師傅製餅靠手感，沒有SOP，他光揉麵團就學了半年、內餡配方也摸索7、8個月，2年前催生「男子漢餡餅」問世。

中年轉換跑道賣起餡餅，創業2年來，他每日一早採買菜、肉等原物料，真材實料的爆漿內餡口味實在，不少客戶一試成主顧，過路客則多被醒目招牌吸引，而他過往貿易背景，英文流利也讓不少外籍客透過他的介紹愛上餡餅。

以「男子漢」為餡餅命名，頗有男子漢能屈能伸之意涵，再者也盼吸引年輕客，因店內客群6成以上為40歲，他希望賦予餡餅年輕化，讓傳統餡餅變成很潮的小吃。

地址：台南市中西區中正路8號

電話：0923 777 625

價格：牛肉餡餅40元、豬肉餡餅35元

公休日：全年無休

營業時間：中午12時至晚上7時

(中時 )

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