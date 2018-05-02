中日韓領導人會議9日在東京登場 李克強、文在寅與會

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日本首相安倍晉三今（1）日宣布，將於9日在東京舉辦中日韓領導人會議（下稱中日韓峰會），屆時中國國務院總理李克強、南韓總統文在寅將出席與會。會中三方將討論北韓核武等議題。

日本共同社報導，目前人在正在約旦訪問的安倍晉三今在當地時間下午召開記者會，宣布中日韓峰會將於9日在東京舉行。安倍表示，配合中日韓峰會，李克強將於8日至11日作為「公賓」訪日，並稱「在時值『日中和平友好條約』締結40周年的今年，將進一步深化日中關係」。

外傳，安倍晉三有意在中日韓峰會之後訪問中國，與中國國家主席習近平會面，希望能藉此改善中日兩國關係，並促成習近平早日訪日。在上月16日於東京舉行的中日經濟高層對話期間，日本外相河野太郎在與中國外長王毅共進工作晚餐後表示，中日已同意進行高階互訪，先是李克強出席中日韓峰會，然後是安倍晉三訪問中國，以及習近平訪問日本。

安倍晉三和習近平兩人自2012年上台以來，還未以正式訪問的形式舉行會談，但由4月中日經濟高層對話重工舉辦，以及接下來將登場的中日韓峰會來看，中日因歷史恩怨和領土爭議導致雙邊關係多年來的緊張，最近似有解凍跡象。

另外，韓聯社今也引述青瓦台消息證實，文在寅將於下周三（9日）訪問日本，出席中日韓峰會。這是文在寅上任後首次訪日，也是自2011年12月時任總統李明博後，相隔近6年半再有南韓總統訪問日本。

據悉，文在寅將在中日韓峰會上，向中、日領導人講述兩韓首腦會談結果，並就加強三方合作，促使朝鮮半島實現無核化和永久和平的方案進行磋商。三方還將重點探討加強各領域務實合作的方案，以及東北亞等地區及國際局勢。

中日韓峰會結束後，文在寅將會與安倍晉三舉行單獨會談，就共建面向未來的日韓關係、聯手實現朝鮮半島無核化和永久和平等議題深入交換意見。

中日韓峰會原本在三國輪流舉辦，但自2015年11月在首爾舉行後，就一直未有舉行。

(工商 )

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