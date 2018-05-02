歐冠足》拜仁門將超低級失誤 皇馬連3年殺入決賽

下半場開賽僅18秒，皇馬前鋒本澤馬（右）抓住拜仁門將的低級失誤，輕鬆將球打入空門，拜仁後衛胡莫斯（左）搶救不及。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
門將烏爾萊希的低級失誤讓拜仁慘遭淘汰，賽後他懊惱地坐在地上。（路透）

德國門神諾伊爾（Manuel Neuer）久傷未癒，拜仁慕尼黑的球迷今晚肯定格外想念他們的當家門將。拜仁二號門將烏爾萊希（Sven Ulreich）在歐冠4強第2回合發生低級失誤，讓法國前鋒本澤馬（Karim Benzema）兵不血刃攻入第2球，皇家馬德里主場2比2戰平拜仁，並以兩回合總比分4比3勝出，連3年挺進決賽。

拜仁抱憾出局 穆勒：我們禁不起一再失誤

皇馬要成為繼繼1974至1976年的拜仁之後，首支3連霸歐冠金盃的勁旅，任務只剩下最後一步，他們將於台灣時間5月27日凌晨，與英超利物浦vs.義甲AS羅馬的勝方，爭奪本季的歐冠冠軍。

拜仁右後衛基米許（右）上半場開賽不到3分鐘就先馳得點。（路透）

拜仁首回合主場1比2不敵皇馬，次回合前進馬德里，至少得進兩球才可能翻盤。德國巨人也的確踢出破釜沉舟的決心，開賽不到3分鐘就由右後衛基米許（Joshua Kimmich）在亂軍中破門，也是他連兩回合先馳得點。

可惜拜仁進球只開心了8分鐘，馬塞洛（Marcelo）左路吊中，助攻遠柱的本澤馬頭槌破門，讓皇馬上半場1比1戰平拜仁。這也表示就算拜仁下半場攻入他們所要的第2球，也只能把比賽逼入延長賽。

J羅第63分鐘補射破網，一度讓拜仁燃起晉級希望。（路透）

然而下半場僅僅開賽18秒，拜仁的如意算盤就毀了。法國中場托利索（Corentin Tolisso）送出回傳球，烏爾萊希怕用手接球得給皇馬間接自由球，又來不及用腳解圍，慌亂中竟讓球從他腋下直接穿過，只能眼看本澤馬輕鬆打入空門。

皇馬2比1反超，代表拜仁得再進兩球才能晉級，第63分鐘哥倫比亞球星J.羅瑞葛茲（James Rodriguez ）小角度補射破網，一度讓拜仁燃起無窮希望，可惜接著到比賽結束都屢攻不下，儘管全場有多達22次射門，仍只能黯然告別歐冠。

(中時電子報)

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