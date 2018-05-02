拜仁抱憾出局 穆勒：我們禁不起一再失誤

2018年05月02日 06:35 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

自從2013年奪冠之後，德甲豪門拜仁慕尼黑在最近5季的歐洲冠軍聯賽，有4次於4強準決賽止步。而今年輸給衛冕者皇家馬德里尤其可惜，儘管整體表現還略優於西甲「銀河艦隊」，但兩回合各有一次要命失誤送禮，包括門將烏爾萊希（Sven Ulreich）今天的低級失誤，讓他們以兩回合總比分3比4出局。

「我們今天表現優於在慕尼黑的首回合，但我們也又一次送球給他們，」隊長穆勒（Thomas Muller）賽後表示，「這是場瘋狂的比賽，我們投下了一切，結果卻不太走運。他們的門將納瓦斯（Keylor Navas）表現很好，我們不必覺得丟臉。」

然而，拜仁全場總射門以22比9壓過皇馬，還是拿不到暌違5年的決賽門票，穆勒無奈的說，他們還是得要檢討，為何就是跨不過「差一點點」的障礙。

拜仁出局，後衛胡莫斯神情沮喪。（美聯社）

「我們應該有更好的成績，這次的機會超級好，但我們又一次錯過了，」穆勒說：「我們的陣容很強，但我們得要自我檢討，為什麼我們錯過那麼多進球機會，為什麼一直在準決賽犯這些錯誤。」

後衛胡莫斯（Mats Hummels）則坦言，拜仁是攻勢比較有威脅的一方，但對手犯的錯誤較少。「儘管皇馬並未打出最佳水準，但這兩場比賽我們就送給他們兩球。我們今天進了兩球，不過以創造出來的攻勢來看，應該要再進1到2球的。」

(中時電子報)