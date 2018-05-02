5月2日三大報頭版要聞

2018年05月02日 07:26 中時電子報 綜合報導

@中國時報

與我國有77年邦誼的多明尼加，1日一早閃電宣布與大陸建交，只給台灣1個小時緩衝。外交部長吳釗燮隨即召開國際記者會表示，為維護國家主權獨立與尊嚴，我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫。我駐多大使館於1日晚間10時降旗，30天內撤離；大使湯繼仁預計1周內返台。

夾娃娃機全台盛行、宛如全民運動，但民眾走進的到底是管制較嚴的「電子遊戲場」、還是較寬鬆的「選物販賣機商店」，多數人霧煞煞！為了讓兩者有所區分，經濟部研議設定選物販賣機商品價格上限，作為「非電子遊戲機檯」認定標準，避免價格過高養成民眾「以小博大」的賭博心態。

台多閃電斷交，再次驗證「兩岸關係是外交政策上位」說法。前外長錢復多次表明，兩岸關係不好，台灣國際空間難有出路。過往馬政府依此原則，讓台灣取得彈性空間，如今蔡政府「外交高於兩岸」，讓外交空間寸步難行。多明尼加駐北京貿發處代表吳玫瑰直言，2012年就想與大陸建交，礙於當時兩岸關係好，直至2016年蔡政府上台，建交工作才有所進展。

台大校友吳嘉隆在臉書說「我只反對文化大學的人來當台大校長」，文化大學校友總會昨發表聲明，痛批這是「歧視」、「眼界狹窄」、「傲慢」的言論。文大校友、前勞動部長潘世偉說，現在還有人發表類似「納粹」言論，台灣教育真的要好好檢討。

@旺報

在行政院長賴清德一連串台獨言論、大陸國台辦嗆日前福建台海軍演就是針對台獨且「不排除進一步動作」，及蔡英文總統甫出訪史瓦濟蘭返國不到10天，以奇襲模式拔掉我加勒比海邦交國多明尼加，多國與中國建交前1小時才通知我方，台多77年外交關係就此終止，成為蔡政府上台後丟失的第三個邦交國；目前我邦交國剩餘19國更創下最低紀錄。

多明尼加1日與台灣斷交，台灣邦交國數量跌破20大關。針對此前有綠營人士稱，要斷交就斷交，中華民國邦交國斷光了，就用台灣名義建交。對此，淡江國際研究學院院長王高成表示，這簡直是天方夜譚，中華民國零邦交，就代表在世界法人的人格消失了，身分地位出現問題，連出國免簽都恐受波及，這根本是愚民的說法；淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中也認為，這說法有些一廂情願，台灣邦交國雖非大國，但在國際場域仍會多少幫台灣發聲，邦交國數量下降對台灣是一大警訊。

我國防安全研究院於1日掛牌成立，美國眾議院外交委員會榮譽主席羅斯雷提南在賀電中直言，中國對區域的威脅不容忽視，目前美國及台灣透過《台灣旅行法》、提供潛艦技術，及推動印太戰略及新南向政策，以抵禦中國威脅的應對方向相當正確。

大陸解放軍空軍日前發布《戰神巡航寶島》轟-6K宣傳片，影片長度約58秒，台北101大樓還首次入鏡，和先前《繞島巡航》宣傳片不同。除了轟-6K持續展戰力，解放軍海軍的腳步同樣不停歇，第7艘052D型「中華神盾」改良型驅逐艦已塗上「155」舷號，並出現在東海艦隊某驅逐艦支隊軍港。

@工商時報

缺料缺怕了，和碩董事長童子賢決定主動出擊。根據業內看法，和碩在這波被動元件缺貨潮中受影響程度算是偏高，因此童子賢將在近日內親自率領執行長廖賜政，一同飛往日本向被動元件大廠村田製作所、太陽誘電株式會社求料。

南部水情吃緊，明後兩日鋒面帶來降雨將成為台南是否進入一階限水關鍵。經濟部30日召開水情會議，台南、高雄雖維持水情稍緊綠燈，但曾文水庫蓄水量不到去年同期一半，水利署下周將再次召開水情會議，檢視鋒面帶來降雨量，再討論台南是否進入一階限水。

美國華府於當地時間30日，公布新一波鋼鋁關稅豁免名單，台灣仍未納入。行政院政委鄧振中昨（1）日受訪時說，對此相當失望，不過此次名單與上一次相同，沒有增加也沒有減少，目前台美溝通管道仍暢通，將持續爭取。

台船董事長鄭文隆指出，至2025年的離岸風電建設中，包括海上變電站、海上運輸與安裝等與台船有關的部分業務約占3千億，而首批入選的開發團隊中有5家與台船簽有合作意願書，台船將透過旗下台船環海風電工程、台船船舶、台船防蝕科技三家子公司，全力搶攻龐大商機。

(中時電子報)