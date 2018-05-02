台灣沒邦交國有什麼缺點？網曝影響最大的是...

2018年05月02日 08:03 中時電子報 謝雅柔

我國有77年邦誼的多明尼加，1日一早閃電宣布與大陸建交，因此我國的邦交國由原本的20國，減為19國。有網友問及「沒邦交國有什麼缺點？」有網友表示「其實本來就沒什缺點」，也有網友提及「中華民國總統到非邦交國只能用過境的名義」。

多明尼加與台灣斷交，和大陸建交。外交部長吳釗燮昨召開國際記者會表示，為維護國家主權獨立與尊嚴，我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫。我駐多大使館於1日晚間10時降旗，30天內撤離；大使湯繼仁預計1周內返台。

對此，有網友在PTT問及，若台灣真的完全沒半個邦交國，唯一能想到的缺點就是以後總統沒機會出訪、駐外大使失業或變成駐外辦事處的處。該網友說感覺優點是可以省下很多的外交經費，外交部的公務員可以改編入其他政府單位。「沒有邦交國真的有啥壞處嗎？」

有網友則表示「中華民國總統到非邦交國只能用過境的名義」、「沒邦交國在國際地位上就跟ISIS差不多」、「沒邦交國的話美國的負擔、掌控就會加重」、「就常常考5分的學生變成每次都考零分了 沒啥差」、「對於臺灣本身來說沒什麼 但對於兩岸以及國際來說就是臺灣相對大陸的實力越來越小」、「其實本來就沒什缺點，就只是總統沒有經費出專機出國玩了」。

(中時電子報)