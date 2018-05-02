「我去了天堂」 Avicii未釋出單曲瘋傳

2018年05月02日 08:22 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

瑞典DJ Avicii上月驚傳驟逝的消息後，讓全球樂迷不敢置信，而後他的父母出面暗示他是自殺身亡，昨更有媒體報導，指出Avicii是用玻璃碎片自殘、流血過多而死，讓許多粉絲相當不捨；而Avicii生前還有不少創作再進行，其中一首和Coldplay主唱克里斯馬汀(Chris Martin)合作的《Heaven》更造成話題！

Nicky Romero在近期音樂節上播放Avicii未正式釋出的單曲《Heaven》。（影／YouTube）

Avicii過去曾和Coldplay主唱克里斯馬汀(Chris Martin)合作單曲《Heaven》，這首歌許多樂迷都相當熟悉，不過該首始終沒有完成，因此也沒有正式發行。但曾和Avicii合作的DJ Nicky Romero近來在公開表演時放了這首歌的Demo；全因這首歌已經被放在「SoundCloud」平台上，因此近日造成不少網友瘋狂轉發。

只是如果細聽整首單曲，也不免讓人悲從中來，全因一句歌詞中寫道「我想我剛剛死亡，我來到了天堂。」（I think I just died and went to heaven），都不免讓人聯想Avicii其實早就透過不少音樂轉述自己的心情，無奈現實還是讓他熬不下去。

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