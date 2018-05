「我去了天堂」 Avicii未釋出單曲瘋傳

2018年05月02日 08:22 中時電子報 盧怡秀 /綜合報導 /綜合報導

瑞典DJ Avicii上月驚傳驟逝的消息後,讓全球樂迷不敢置信,而後他的父母出面暗示他是自殺身亡,昨更有媒體報導,指出Avicii是用玻璃碎片自殘、流血過多而死,讓許多粉絲相當不捨;而Avicii生前還有不少創作再進行,其中一首和Coldplay主唱克里斯馬汀(Chris Martin)合作的《Heaven》更造成話題!

Nicky Romero在近期音樂節上播放Avicii未正式釋出的單曲《Heaven》。(影/YouTube)

Avicii過去曾和Coldplay主唱克里斯馬汀(Chris Martin)合作單曲《Heaven》,這首歌許多樂迷都相當熟悉,不過該首始終沒有完成,因此也沒有正式發行。但曾和Avicii合作的DJ Nicky Romero近來在公開表演時放了這首歌的Demo;全因這首歌已經被放在「SoundCloud」平台上,因此近日造成不少網友瘋狂轉發。

只是如果細聽整首單曲,也不免讓人悲從中來,全因一句歌詞中寫道「我想我剛剛死亡,我來到了天堂。」(I think I just died and went to heaven),都不免讓人聯想Avicii其實早就透過不少音樂轉述自己的心情,無奈現實還是讓他熬不下去。

