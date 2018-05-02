Live》紅襪戰皇家 林子偉先發守二壘

2018年05月02日 08:28 中時電子報 蔡銘仁

相隔1天，效力紅襪的林子偉再度先發上陣，今(2日)擔任9棒二壘手，在主場迎戰皇家，林子偉近期打擊手感冷，賽前連7場比賽無安打，若再打不出安打，打擊率將跌破2成，目前4局結束，林子偉1打數無安打，紅襪暫0比1落後。

林子偉4月中旬對金鶯時，連續3場貢獻2安，打擊率一度高達5成；然而自那之後，他的狀況急速降溫，近期出賽1安難求，打擊率持續下滑，賽前已來到2成07，再打不出安打，打擊率將跌破2成。此役紐涅茲(Eduardo Nunez)輪休，林子偉頂替先發，鎮守二壘大關。

林子偉3下迎來首打席，面對皇家先發尤尼斯(Jakob Junis)，纏鬥到2好2壞，打出一壘滾地球出局。不只林子偉打不好，比賽前3局，紅襪兩度進佔得點圈，但就是缺乏臨門一腳，屢次讓尤尼斯化險為夷，1分也沒拿到。

反倒是皇家，率先突破紅襪先發賽爾(Chris Sale)防線；4上靠著守備失誤跟2保送，1出局後攻佔滿壘，接著艾斯寇巴(Alcides Escobar)擊出左外野飛球，傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)接球後傳回本壘，球傳得準確，捕手瓦茲奎(Christian Vazquez)沒順利接捕，讓皇家攻得1分。

(中時電子報)