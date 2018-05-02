Live》紅襪戰皇家 林子偉先發守二壘

林子偉相隔1天再先發，鎮守二壘大關。(美聯社)

友善列印
中時電子報

相隔1天，效力紅襪的林子偉再度先發上陣，今(2日)擔任9棒二壘手，在主場迎戰皇家，林子偉近期打擊手感冷，賽前連7場比賽無安打，若再打不出安打，打擊率將跌破2成，目前4局結束，林子偉1打數無安打，紅襪暫0比1落後。

林子偉4月中旬對金鶯時，連續3場貢獻2安，打擊率一度高達5成；然而自那之後，他的狀況急速降溫，近期出賽1安難求，打擊率持續下滑，賽前已來到2成07，再打不出安打，打擊率將跌破2成。此役紐涅茲(Eduardo Nunez)輪休，林子偉頂替先發，鎮守二壘大關。

林子偉3下迎來首打席，面對皇家先發尤尼斯(Jakob Junis)，纏鬥到2好2壞，打出一壘滾地球出局。不只林子偉打不好，比賽前3局，紅襪兩度進佔得點圈，但就是缺乏臨門一腳，屢次讓尤尼斯化險為夷，1分也沒拿到。

反倒是皇家，率先突破紅襪先發賽爾(Chris Sale)防線；4上靠著守備失誤跟2保送，1出局後攻佔滿壘，接著艾斯寇巴(Alcides Escobar)擊出左外野飛球，傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)接球後傳回本壘，球傳得準確，捕手瓦茲奎(Christian Vazquez)沒順利接捕，讓皇家攻得1分。

(中時電子報)

MLB》大谷翔平扭傷後復出 戰金鶯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。