成大「追風的傻子」募資中 走進偏鄉推廣綠電

成功大學培育扶植投入可攜式小型風力發電的新創團隊「Diauson帝澳森」風能團隊，以推廣能源教育為重心，於募資平台FlyingV發起「環境能源教育-風狂愛地球」募資計畫，預計募集65萬元走進偏鄉10所小學推廣綠能。（成大提供）

友善列印
中時
進入屏東山地門電力缺乏的舊筏灣部落，在當地架設1台200w風力發電機。（成大提供）
以推廣能源教育為重心的「Diauson帝澳森」風能團隊，深耕再生能源領域10年。（成大提供）

追風的傻子！成功大學培育扶植投入可攜式小型風力發電的新創團隊「Diauson帝澳森」風能團隊， 4月起至5月31日於募資平台FlyingV發起「環境能源教育-風狂愛地球」募資計畫，盼能募得65萬走入偏鄉10所小學實作風力發電機，除讓師生認識再生能源應用並號召節電，也要幫忙架設風光互補式路燈，目前獲贊助近18萬餘元。

以推廣能源教育為重心的「Diauson帝澳森」風能團隊，深耕再生能源領域10年，成員之一陳宥任是成大航太系博士，在校時就投入小型、可自行組裝的風力、光能互補發電機研究，發想為開發再生能源立即性應用的便利性，在人煙稀少處、偏遠地區急難救助等場所，滿足戶外臨時用電需求。

2017年團隊代表成大參加教育部創業平台提案，提出公益計畫「偏鄉部落送電」，實際進入屏東山地門電力缺乏的舊筏灣部落，在當地架設1台200w風力發電機，產生電力用於部落夜間聚會使用，經費來源全由10萬元獎金支應。

陳宥任說，團隊常在展場向大眾解說小型風力發電機，也曾到風況不錯景點架設小型風機，甚至舉辦街頭演唱會推廣，讓民眾感受再生能源魅力。但也發現，電力普及反而讓一般人不自覺浪費電力，於是產生推廣綠能發電與節電的念頭，希望引導大家思考節電與自主發電等問題。

陳宥任指出，團隊將赴台東縣三仙國小、台東縣尚武國小、台東縣大鳥國小、雲林縣水燦林國小和安分校、嘉義縣鄉林國小等10所學校進行綠能推廣教育。

考量經費需求大，透過FlyingV平台推出募資計畫，陳宥任表示，即使最後未能成功募款，仍會完成10校環境能源教育，距截止日還有一段時間，希望募款能帶動話題，讓更多人有機會體驗再生能源。

計畫將協助10所國小架設1台風光互補式路燈，舉辦至少10場實作與能源推廣演說；若募得125萬則架設2台風光互補式路燈；募得185萬則架設3台風光互補式路燈，團隊還會帶著3D列印機，以MAKER精神，教孩子實際做出風機樣品。

(中時 )

花蓮外海規模5.5地震 震度3級 北… 台科大四技申請放榜 滿級分錄取…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。