成大「追風的傻子」募資中 走進偏鄉推廣綠電

2018年05月02日 09:36 中時 曹婷婷

進入屏東山地門電力缺乏的舊筏灣部落，在當地架設1台200w風力發電機。（成大提供）

以推廣能源教育為重心的「Diauson帝澳森」風能團隊，深耕再生能源領域10年。（成大提供）

追風的傻子！成功大學培育扶植投入可攜式小型風力發電的新創團隊「Diauson帝澳森」風能團隊， 4月起至5月31日於募資平台FlyingV發起「環境能源教育-風狂愛地球」募資計畫，盼能募得65萬走入偏鄉10所小學實作風力發電機，除讓師生認識再生能源應用並號召節電，也要幫忙架設風光互補式路燈，目前獲贊助近18萬餘元。

以推廣能源教育為重心的「Diauson帝澳森」風能團隊，深耕再生能源領域10年，成員之一陳宥任是成大航太系博士，在校時就投入小型、可自行組裝的風力、光能互補發電機研究，發想為開發再生能源立即性應用的便利性，在人煙稀少處、偏遠地區急難救助等場所，滿足戶外臨時用電需求。

2017年團隊代表成大參加教育部創業平台提案，提出公益計畫「偏鄉部落送電」，實際進入屏東山地門電力缺乏的舊筏灣部落，在當地架設1台200w風力發電機，產生電力用於部落夜間聚會使用，經費來源全由10萬元獎金支應。

陳宥任說，團隊常在展場向大眾解說小型風力發電機，也曾到風況不錯景點架設小型風機，甚至舉辦街頭演唱會推廣，讓民眾感受再生能源魅力。但也發現，電力普及反而讓一般人不自覺浪費電力，於是產生推廣綠能發電與節電的念頭，希望引導大家思考節電與自主發電等問題。

陳宥任指出，團隊將赴台東縣三仙國小、台東縣尚武國小、台東縣大鳥國小、雲林縣水燦林國小和安分校、嘉義縣鄉林國小等10所學校進行綠能推廣教育。

考量經費需求大，透過FlyingV平台推出募資計畫，陳宥任表示，即使最後未能成功募款，仍會完成10校環境能源教育，距截止日還有一段時間，希望募款能帶動話題，讓更多人有機會體驗再生能源。

計畫將協助10所國小架設1台風光互補式路燈，舉辦至少10場實作與能源推廣演說；若募得125萬則架設2台風光互補式路燈；募得185萬則架設3台風光互補式路燈，團隊還會帶著3D列印機，以MAKER精神，教孩子實際做出風機樣品。

(中時 )