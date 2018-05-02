選前大搞補助銀髮族出遊 丁守中：證明柯P急了

丁守中重申上任後一定恢復重陽敬老金。(丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

針對媒體報導北市觀傳局今年花費新台幣2600萬辦理長青樂活遊，活動預計延續到市長大選前一個月，台北市長參選人丁守中批評，市府諸多政策買票的不當作為，都是因為彌補台北市長柯文哲上任後蓄意刪除重陽敬老禮金，引發長者反彈的民意大洞，如今選前大搞銀髮族出遊，為了選舉而灑錢討好長者，也證明柯P 急了，開始變相買票。丁守中也重申，當選市長後立即恢復重陽敬老金。

丁守中表示，重陽敬老禮金並沒有多少錢，只是對長者的一種心意，更可以藉這個機會探訪長者的居家處境。台北市的財政全國第一，但其他縣市都有發，連柯P的爸媽都有收到，唯獨台北市被取消，實在不合理。

丁守中今天對媒體做了以上表示。他指出，市府選在大選年補破網的做法，正如市議員王鴻薇議員所痛批，根本就是政策買票兼綁樁。同時這並非特例，柯P早已編列許多不實際的預算來辦理一次性活動。例如去年重陽節，柯文哲辦登山健走就因為缺乏人潮管制而發生濺血事件，顯見柯P對大選的焦慮。

丁守中也重申，有些長輩行動相當不便，包車出遊、登山也不見得方便。而依他過去經驗，長輩收到敬老金後，就能有些零花錢，常會買小東西給家裡的小孫子，或添購禦寒衣物準備過冬。因此等他上任一定恢復重陽敬老金，不能因為柯P一人的胡搞就忽略了對長者的關心。

(中時電子報)

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