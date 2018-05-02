台科大四技申請放榜 滿級分錄取電子系

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旺報

台灣科技大學107學年度四技申請入學放榜，今年共錄取374人，平均錄取率為5.79%，錄取生的正取平均學測級分為67.88級分。有一位75滿級分的同學錄取台科大電子系，來自私立新興高中。另有2位74級學分的學生分別錄取台科大設計系及台科大全球發展工程學士學位學程。

台科大近年來吸引許多學測成績優異的高中生前來報考，今年錄取的正取生73級分以上(前1%) 有20人，70級分以上有131人，68級分(前5%)以內的錄取正取生人數為344人。

台科大校長廖慶榮表示，台科大近年積極發展國際化，不僅校內碩博士國際生人數居全台大專院校之冠，也鼓勵學生出國，選送大批學生出國交換，此外，高中生和技職生各有所長，兩者之間相互激盪，也激起不錯的學習效果。台科大兼具實務及研究理論基礎，與產業連結緊密，讓學生深受業界歡迎，都吸引許多學生前來報考。

台科大今年四技申請放榜，錄取生正取平均錄取級分最高的學士班為電資學士班平均71.05級分，其次是不分系學士班的68.7級分；在系的表現上，資工系平均錄取級分則飆高至72.25級分、全球發展工程學士學位學程機械工程組72.20級分、接續是電機系的70.57級分。

今年在報考人數上，最多的是管理學士班，其次是工程學士班，其中管理學士班報考人數為1790人，招生人數為40人，錄取率僅有2.23%，為今年台科大錄取率最低的科系。

在學生來源的部分，今年度正取的錄取生畢業學校以臺北市立成功高中最多，其次為私立明道高中、臺北市立第一女中、國立師大附中。

台科大將於5月12日為四年制申請入學新生及家長舉辦說明會(應用科技學院於5月5日辦理)。5月3日起正取生報到，備取生辦理登記遞補意願至5月13日12:00止，5月14日至5月21日辦理備取生各階段各梯次報到。

(旺報 )

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