戰機在德國天空畫「大GG」？ 駐歐美軍：純屬巧合

美軍戰機被德國民眾目擊，疑似在天空惡搞畫出一幅「大GG」圖案。（圖/臉書截圖）

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中時電子報

據美國空軍時報（Air Force Times）報導，戰機飛行員在天空惡搞早不是新鮮事了，多半外界的反應會以笑鬧或當事人道歉結尾，但發生於今年4月份，駐歐美國空軍（USAF Europe）一名戰機飛行員，在德國再次被民眾目擊疑似在天空畫出「大GG」的圖案，在社群網路上被瘋狂轉載。

對此，駐歐美軍司令部稍早的回應更讓外界震撼，發言人瓦倫西亞（Capt. Andrea Valencia）上尉表示，「我們的飛行員當時正進行飛行訓練任務，內容包含空中迴旋和直線衝刺等項目，當日的天氣讓飛機雲的軌跡清晰可見，才會讓地面民眾誤會，以為飛行員在惡作劇，其實他並無此意。」

相較於去年底，華盛頓州奧卡諾根郡（Okanogan County）有一名婦女發現，海軍在演習過程中，一架EA-18G咆哮者電子作戰機（E/A-18 Growler）在天空中，留下不雅的男性生殖器圖案，在照片上傳至網路，造成輿論一陣嘩然後；美國海軍不僅正式公開道歉、並指稱這名駕駛的行為極為不妥當，更將其處以禁飛並進行調查的作法，此次「惡作劇」的反應，美軍的態度極為不同。

對於這種戰機在天空惡搞的事，每個人的反應差異頗大。曾有事發當地男性居民表示，他看到戰機畫圈後不久，就猜到會發生什麼事情，這其實就是個笑話罷了；也有網友表示，如果從海軍公布的整體畫面來看，根本沒有所謂「大GG」的圖案，呼籲別為了這種小事，無限上綱為道德或職責的錯誤。

(中時電子報)

文章來源：An Air Force sky penis to rival the Navy’s own?

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