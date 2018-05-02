棄台潮開始了？唐湘龍曝多明尼加與我斷交藏5玄機

2018年05月02日 09:50 中時電子報 謝雅柔

外交部長吳釗燮昨日宣布，我國位於中美洲的邦交國多明尼加，正式結束與我國長達77年的友邦關係，外界紛紛關注我國是否面臨外交困境。對此，資深媒體人唐湘龍點出多明尼加與我國斷交背後五大涵意，並表示隨著兩岸關係大壞，邦交國出現「棄台潮」。

我邦交國多明尼加昨上午突告知要與台灣斷交，並宣布與大陸建交。然而，蔡英文2016年就任後近2年，我國邦交國從22國，跌破2字頭至19國，2016、2017、2018年分別遭聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加片面宣布斷交，都投奔大陸懷抱。此外，近18年與我國斷交的邦交國已攀升至13國。

失去多明尼加邦交後，我國的邦交數減至19個。外界關注我國是否將面臨外交困境，然而，據大陸涉外人士透露，大陸國家主席習近平擬藉參與11月底在阿根廷舉行的G20峰會，到時至少有1到2個台灣拉美邦交國跟大陸建交。

此外，唐湘龍在雅虎奇摩的「政事觀察站」撰文指出，在民進黨帶領的這些年來，國人自我療癒的能力非常強大。對於多明尼加老朋友宣布斷交，其實沒有感覺。不過唐湘龍提及，多明尼加斷交背後幾個特別涵意，包括一、多明尼加在邦交國裡算是大國，其最大的貿易夥伴是美國。唐說連美國都擋不住他和大陸建交，台灣在中美洲前景非常黯淡。二、蔡政府對多明尼加下足了功夫，未料邦交卻斷了。三、多明尼加走了，還有好幾個在後面排隊。四、大陸挑五月拿走多明尼加，是在警告蔡英文、賴清德、美國。然而兩年三國，外交戰非常慘烈。五、當中南美洲的主要國家紛紛走，一定會有連鎖效應。

唐湘龍說當美國重返亞太，在大陸四面放火，大陸就前進拉美，在美國的後院埋樁，修理台灣僅是附帶效果。唐說當「九二共識」沒有了，「外交休兵」結束了，拉美邦交國解套，趁著兩岸關係大壞，邦交國出現了「棄台潮」。唐說民進黨執政，這些邦交國終於自由。

(中時電子報)