撞警害截肢 酒駕女沒錢賠千萬 宅神：覺青怎麼閉嘴了？

2018年05月02日 09:47 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

2016年7月，蘆洲警分局員警陳昭宏處理交通事故時，被酒駕女駕駛撞上，導致雙腿粉碎性骨折，右腿慘遭截肢。新北地院1日判決陳女須賠償1107萬元，但陳女當庭表示無力負擔賠償，陳員感嘆道「不知該說什麼！」。對此，「宅神」朱學恒痛批：「每天都力主輕判、社會要負責任的覺青，怎麼閉嘴了！」

陳昭宏2016年被酒駕無照駕駛的陳以恩撞上，右腿因此截肢。刑事部分，陳女被依酒駕致人重傷罪，一審判刑3年2月，二審改判2年10個月；民事部分，陳員向陳女及借她汽車的母親提出1918萬餘元求償，昨日新北地院判母女檔須賠1108萬餘元，可上訴。

但陳以恩當庭表示，自己無業，還要養育15歲、3歲兒女及一對老父母，實在無力負擔巨額賠償費。陳昭宏無奈地說，他早就知道陳女不會賠償，「不知道該說什麼！」

對此，朱學恒今(2日)在臉書痛批，點名「每天都力主輕判、社會要負責任的覺青們，面對這種酒駕累犯，毫無遏止力的法律，這時怎麼都他媽的閉嘴了？」朱學恒更指出，「會造成這種『鬼社會』，你我都推了一把」這類話術到哪去了？」，痛批覺青永遠只在乎加害者，沒有看到一個活生生的受害者就在這裡！

網友紛紛在貼文底下回應，「台灣的法律就是太過注重人權，造成多少家庭的破碎…」、「犯罪天堂不是喊假的」、「有錢喝酒喝到酒駕，沒錢賠，這真的是我聽過最好笑的笑話」、「覺青們覺得如何建國台獨、剷除威權、轉型正義比較重要，什麼酒駕累犯、毒品氾濫、詐騙集團視而不見。」

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(中時電子報)