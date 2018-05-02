徐巧芯六問周威佑：示範怎麼把自己吊在傅鐘下

民進黨台北市議員周威佑(右)在臉書要台大師生用黃絲帶把自己吊在傅鐘下，引起國民黨台北市議員參選人徐巧芯(左)不滿。(合成圖/中時資料照)

友善列印
中時

民進黨台北市議員周威佑在臉書批評台大變成垃圾堆，還要台大師生用黃絲帶把自己吊在傅鐘下，引起國民黨台北市議員參選人徐巧芯不滿反嗆，雙方在臉書隔空筆戰。徐巧芯今提六點六問周威佑，「您所說的『吊在傅鐘下』到底是什麼掛法？能否示範給大家看看，以示您絕無威脅之意？」

徐巧芯昨批評周威佑「用黃絲帶把自己吊在傅鐘下」的說法是在恐嚇台大師生，並批評周威佑搞不清楚台大發生了什麼，只看到民進黨想怎麼做，就跟著怎麼講，完全成為政黨豢養的寵物。以前自己在傅鐘下的活動就是公理正義，別人的正義在他眼裡就只活該被吊在鐘下、視為垃圾？「多麽邪惡的一種想法！」

周威佑接著又在臉書反擊，批評徐巧芯對眼前的事實竟然可以視而不見，周指控管中閔逃避問題，反而扭曲為政治介入，台大代理校長卻迴避責任，把案子淹了。還酸徐巧芯年紀輕輕，就投靠國民黨，甘為威權餘孽鷹犬。

徐巧芯今反攻，六問周威佑：

1、吳茂昆說「學術沒有民主」、「校長遴選越來越民粹」你同意嗎？

2、教育部找不到違法事由，說「現在沒違法以後可能會有」，你同意嗎？

3、周議員身為民意代表，對於吳茂昆不敢接受質詢，贊同嗎？

4、周議員說管中閔沒有申報、違法兼職，請問台哥大是幾月向台大申請核准？台大楊泮池校長是何時在公文上批准，同意管中閔當獨董？還是你認為以上這些事從未發生過，管中閔就跑去當獨董？又，那一條法律規定擔任獨董在大學遴選有自我揭露的義務？

5、周議員，到現在你是否還認為掛在傅鐘上的黃絲帶都是「垃圾」？所有曾經發言聲援此事的都該「吊在傅鐘下」？

6、您所說的「吊在傅鐘下」到底是什麼掛法？能否示範給大家看看，以示您絕無威脅之意？

(中時 )

棄台潮開始了？唐湘龍曝多明尼加… 衝著張麗善？李進勇致詞痛批水井…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。