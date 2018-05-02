徐巧芯六問周威佑：示範怎麼把自己吊在傅鐘下

2018年05月02日 09:59 中時 周毓翔

民進黨台北市議員周威佑在臉書批評台大變成垃圾堆，還要台大師生用黃絲帶把自己吊在傅鐘下，引起國民黨台北市議員參選人徐巧芯不滿反嗆，雙方在臉書隔空筆戰。徐巧芯今提六點六問周威佑，「您所說的『吊在傅鐘下』到底是什麼掛法？能否示範給大家看看，以示您絕無威脅之意？」

徐巧芯昨批評周威佑「用黃絲帶把自己吊在傅鐘下」的說法是在恐嚇台大師生，並批評周威佑搞不清楚台大發生了什麼，只看到民進黨想怎麼做，就跟著怎麼講，完全成為政黨豢養的寵物。以前自己在傅鐘下的活動就是公理正義，別人的正義在他眼裡就只活該被吊在鐘下、視為垃圾？「多麽邪惡的一種想法！」

周威佑接著又在臉書反擊，批評徐巧芯對眼前的事實竟然可以視而不見，周指控管中閔逃避問題，反而扭曲為政治介入，台大代理校長卻迴避責任，把案子淹了。還酸徐巧芯年紀輕輕，就投靠國民黨，甘為威權餘孽鷹犬。

徐巧芯今反攻，六問周威佑：

1、吳茂昆說「學術沒有民主」、「校長遴選越來越民粹」你同意嗎？

2、教育部找不到違法事由，說「現在沒違法以後可能會有」，你同意嗎？

3、周議員身為民意代表，對於吳茂昆不敢接受質詢，贊同嗎？

4、周議員說管中閔沒有申報、違法兼職，請問台哥大是幾月向台大申請核准？台大楊泮池校長是何時在公文上批准，同意管中閔當獨董？還是你認為以上這些事從未發生過，管中閔就跑去當獨董？又，那一條法律規定擔任獨董在大學遴選有自我揭露的義務？

5、周議員，到現在你是否還認為掛在傅鐘上的黃絲帶都是「垃圾」？所有曾經發言聲援此事的都該「吊在傅鐘下」？

6、您所說的「吊在傅鐘下」到底是什麼掛法？能否示範給大家看看，以示您絕無威脅之意？

(中時 )