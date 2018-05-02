受不了！奧跆金牌陳詩欣老公將聲請家暴

2018年05月02日 10:06 中時電子報 張國欽

陳詩欣果真如丈夫指控，將他當成競技場上踢打的對象？（中央社）

董俊男決提驗傷單對陳詩欣聲請家暴。(圖／取自董俊男臉書)

在2004年雅典奧運為台灣踢下首面奧運金牌的跆拳道女將陳詩欣，去年被壹周刊爆料與跆拳道少年國家隊教練陳正浩有曖昧，消息曝光後，陳詩欣與丈夫董俊男婚姻瀕臨破裂，倆人數月來還在臉書互相放話，而最新發展還傳出董俊男遭陳詩欣暴力，將提出驗傷單聲請家暴。

董俊男今早在臉書po出驗傷單，指控長期遭陳詩欣家暴「忍了快半年了，也承受精神折磨快半年了！今晚，我不再容忍這種接近發瘋似的家庭暴力，我決定提出家暴申請。」

董俊男怒指：「人前一個樣，人後一個樣，妳已經變得沒有人性，沒有母愛，近半年來，日夜對我言語施暴，我為了孩子，一再容忍，之前在女兒面前已經動手打我，我忍了，但，今晚，妳再次踢破房門，更出腳攻擊我，推擠搶我錄影中的手機，我，已經不能再默默承受了！」

「要女兒隨時監控我的一舉一動，定時向妳回報，她才只是個孩子啊！若未回報，則動輒呼她巴掌，孩子是無辜的啊！妳，怎麼忍心對我們的寶貝女兒如此對待啊……好吧！一直殷殷期盼妳能回心轉意，看來是破滅了！那，就只好把妳的真面目公諸於世了！原諒我，我已經不能再沉默了，為了我的孩子，妳好自為之吧！」。對於董俊男的指控，目前尚未獲得陳詩欣的回應。

(中時電子報)