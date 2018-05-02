衝著張麗善？李進勇致詞痛批水井規費謠言不道德

李進勇1日致詞拉高分貝，痛批散播水井規費謠言不道德。（周麗蘭攝）

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張麗善針對連續農產品價格崩跌事件批評，農民心聲很多，政府聽不進去。（周麗蘭攝）
西螺農會的鹿場稻穀乾燥中心啟用，農會為公平起見，讓李進勇（給獅子紅包者）與張麗善（左一）各一包紅包讓獅子咬。（周麗蘭攝）

西螺農會的區域型鹿場稻穀乾燥中心1日啟用時，縣長李進勇、立委張麗善都到場剪綵，兩人是台下保持禮貌風度，致詞時相互過招，李進勇針對不實的水井規費傳言一事特別痛批「不道德」，張麗善則暗指農民的心聲政府很難聽進去。

李進勇與張麗善將分別代表民進黨與國民黨競選下屆縣長，西螺農會的鹿場稻穀乾燥中心啟用，兩人都受邀到場，農會為公平起見，兩人剪綵時比鄰，送給舞獅的紅包也每人一包。

李進勇、張麗善台下目光沒有交集，上台致詞保持風度相互稱呼，李進勇先致詞，張麗善在台下仔細聽；張麗善致詞結束，李進勇才起身離場，不過兩人致詞都火力全開，各講了6分鐘與5分鐘。

李進勇舉北農休市事件與蒜頭價格低迷事件表示，縣府針對兩起農產價格衝擊做出因應，把連續休市事件對菜價衝擊降到做低，讓平均交易價格回穩，政府一定會站在農民的立場保障農民的利益。

李進勇拉高分貝說，雲林縣的農民這半年以來收到一項傳言困擾，就是謠傳水井納管以後李進勇要收2700元，他講到口乾舌燥，縣議會也已經通過1.8億元預算要幫農民代繳這筆費用，但是還是有人在放謠言，造成農民心理上的不安， 他覺得這很不道德，農民如果還是要相信謠言很不好。

張麗善致詞則暗批，農產品價格不能夠用平均價格來看，農民領的不是月薪而是每天的交易價格。農產品送去市場拍賣，價格能夠穩定對農民才是一大福音，如果不是遇到天災，而是人為因素導致，對農民就很不公平。

張麗善又引蒜價崩跌事件表示，97年到104年馬英九執政，雖然有WTO的配額，但進口量不會超過5000公噸，但民進黨政府執政以後，105年超量進口1萬8000多公噸，106年超量進口2萬8000多公噸,，今年1月、2月又超量進口以往的進口量，關稅是國家在收，打壓到的是農民，希望農糧署官員把意見帶回去，農民的心聲很多，政府不太聽得進去。

(中時 )

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