蔡賴奪幹話王冠亞軍！總統府幫反駁 網友一聽火更大了

總統蔡英文與行政院長賴清德。(中時資料照)

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中時電子報

2016年政黨輪替，民眾期盼改善現況，但蔡政府上任快2年，幹話狂出，昨勞團走上街頭，並評選出幹話王排名，第一名是總統蔡英文、第二是行政院長賴清德。對此，總統府發言人林鶴明表示「其他請問勞動部」但政府2年來透過修勞基法、持續改善勞動條件，幫勞工們提高、爭取生活品質。對此，PTT網友暴怒「漲基本薪資有屁用，我一毛錢也沒漲，反而物價上漲了」、「屁！我們公司砍了七天假，X！本來是週休+7天」、「哪個白癡認為這樣的生活水準比以前高？」。

根據《蘋果》報導，蔡英文以「勞工是我心中最軟的一塊」奪冠，亞軍則是行政院長賴清德的「薪水低當作做功德」。事後林鶴明表示，政府會持續落實與強化勞工權益保障，但蔡英文被選為「幹話之王」，沒有正面回應，僅稱「其他請問勞動部」。政府2年來透過修勞基法、持續改善勞動條件，幫勞工們提高、爭取生活品質，一直是政府最重要的工作。

已為蔡政府講「幹話」怒火中燒的PTT網友們，再看到這番話，紛紛表示「噁心」、「自我感覺良好」、「說個笑話 修法後勞工過得更好」、「沒有最無恥只有更無恥」、「這個黨不只做事比狠..連睜眼說瞎話的功力也一流XD」、「是嫌票太多是吧 整天說幹話」、「原來沒放七天假，是勞工福利」、「又一個平行宇宙穿越來的」。

(中時電子報)

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