南崁五酒桶山公園景觀改善工程訂8月完工

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桃園市蘆竹區南崁五酒桶山公園景觀改善工程預計8月完工，將提供民眾更好的登山休閒步道，台灣房屋智庫經理江怡慧認為，對提升南崁一帶居住環境有極大助益，連帶為週邊房市加分。

桃園市政府規劃五酒桶山改造計畫包括步道及公園系統，用地總面積約20.99公頃，總經費超過6億元，第一期公園景觀改善工程改造面積約7.54公頃，經費約2,677萬元，將山鼻山上設置景觀台、拆除破損的鐵皮涼亭「念祖寮」設置木造涼亭平台，「國際扶輪3502地區」也協助提供300 萬元將原清山寺古厝修復為「扶輪驛站」，作為遊客服務中心提供簡易餐飲服務。

江怡慧表示，南崁地區挾休閒、便利、生活機能佳、純住宅環境、近大台北都會的優勢，若再加上養生與空汙問題，讓購屋者購屋時更加要求環境。

台灣房屋不動產智庫調查發現，南崁地區近來有2成多的客戶前來尋問近南崁溪岸、羊稠森林步道及五酒桶山一帶週邊住宅，主要原因是「休閒不離城」與樂活結合的概念，羊稠森林步道、五酒桶山登山步道就是蘆竹兩條較知名的登山步道。

江怡慧說，周邊10年內住宅每坪房價約18萬元至25萬元，即使中悅建設指標案百坪豪宅也僅每坪37、38萬元，不用「4字頭」相較同價位的新北市，更具「離塵不離城」的優點，附近景觀大樓因此成為搶手貨。

台灣房屋南崁中山直營店長呂思賢強調，屋齡約10年內的住宅又處南崁溪水岸南福街一帶，平均房價每坪約23萬元至27萬元；至於羊稠森林步道週邊，鄰近仁愛路三段平均房價每坪約22萬元至25萬元；若想要欣賞五酒桶山的美景，可以選擇六福路一帶大樓，平均價格約18萬元至23萬元，對於首購族而言，總價不用千萬元的「景觀宅」不再是不可能。

(工商 )

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