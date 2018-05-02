LINE＠媒合大學生人力 高市農業局紓解農村缺工

2018年05月02日 10:38 中時 林宏聰

高市農業局針對農業缺工，提出勞動力分級概念，較初階的採收、分級包裝等工作，規畫媒合農村周邊大學生打工，去年成立LINE＠人力資源庫，至今2000多位學生加入，農民平均刊登缺工案件，2、3小時內就有學生來接洽面試。

農業局去年成立通訊軟體LINE＠生活圈「好農無限＋」，在農村周邊大學廣為宣傳，希望為農村引進大學打工人力，去年5月玉荷包採收季，包括實踐、高雄第一科大、義守大學共超過500位人力協助採收、分級包裝、填寫宅配單等初階工作。

農民組織科長葉坤松表示，去年底燕巢區棗子疏花、疏果，旗山區檸檬採摘及今年美濃、阿蓮、燕巢區番茄採收工作，也藉由LINE＠平台媒合大學生人力，總計已共有650人次投入農業工作，年輕學子的積極態度也深受農民肯定。

不過，LINE＠資訊呈現得受限於手機操作平台，農業局今年擴大設計「好農無限＋」響應式網站，網址https://www.kaofarmers.com.tw，方便農民及學生使用個人電腦操作，網站可設定工作地點、內容、薪資的篩選條件，更精準媒合工作機會。

隨著玉荷包產季來臨，網頁版「好農無限＋」日前上線，登入即同步加入LINE＠群組，若有問題，可利用線上1對1客服詢問，網站並提供線上保險網頁連結，加速雇工保險作業，農業局盼藉由資訊科技，讓農民1至2天內找到人手，解決短期缺工問題。

(中時 )