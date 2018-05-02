誤觸地雷右手臂遭炸毀　他浴火重生成雷傷大使

2018年05月02日 10:41 中時 洪安怡

現年30歲的越南雷傷大使阮文榮，5年前誤觸地雷遭炸斷右手臂，生命陷入低潮，後來在伊甸基金會的協助下才漸漸走出，如今更與當地反地雷組織一同進行許多反雷講座。伊甸今（2）日於台灣大學舉辦「2018亞洲反地雷工作坊」開幕記者會，邀請阮文榮等4名「雷傷大使」，以及亞太區11國反地雷組織代表，傳達和平意識。

阮文榮原本只是一位平凡的農夫，5年前在田裡挖花生時，因為誤觸戰事遺留下來的地雷，右手臂因而被炸斷了，受傷之後他變得自卑，不願走出家門，甚至一度想要自殺，後來在家人及人道組織的鼓勵下，才漸漸願意回到正軌，並於2015年曾造訪台灣，參加伊甸基金會舉辦的《不要戰爭垃圾、只要希望之花》反地雷影像展。

今（2）日阮文榮再度現身說法，他說，自己在被地雷炸傷後，曾度過非常難熬的重建期，而今在當地政府的培訓下，不只習得農作技術，經營農場，也將反雷的知識帶給當地農夫、孩子，避免他們務農時受雷傷，與當地掃雷組織MAG一同進行反雷講座，以自身經驗幫助更多因誤觸地雷而受傷的人們。

阮文榮此次來台介紹多媒體簡介、情境模擬等訓練課程，期待雷傷者們藉由彼此的力量重建身心與家園。伊甸基金會國際發展處處長吳淑芬說，多年來伊甸除了提供輔具至海外，也陸續邀請雷傷青年來台，期望透過經驗交流讓大眾明白，戰爭只停留於部分人們的想像，但重傷者的經驗如此真實，喚醒和平意識刻不容緩。

吳淑芬說，在雷傷青年返國後，伊甸也與當地職業重建機構、人道組織合作，協助他們利用自身知識、技能，重建家園，此次2天工作坊結束後，4名雷傷大使將前進文化大學、台灣師範大學進行校園宣傳；伊甸也與東南亞書店燦爛時光合作，於本周六舉行座談會，歡迎各界踴躍報名。

(中時 )