誤觸地雷右手臂遭炸毀　他浴火重生成雷傷大使

友善列印
中時

現年30歲的越南雷傷大使阮文榮，5年前誤觸地雷遭炸斷右手臂，生命陷入低潮，後來在伊甸基金會的協助下才漸漸走出，如今更與當地反地雷組織一同進行許多反雷講座。伊甸今（2）日於台灣大學舉辦「2018亞洲反地雷工作坊」開幕記者會，邀請阮文榮等4名「雷傷大使」，以及亞太區11國反地雷組織代表，傳達和平意識。

阮文榮原本只是一位平凡的農夫，5年前在田裡挖花生時，因為誤觸戰事遺留下來的地雷，右手臂因而被炸斷了，受傷之後他變得自卑，不願走出家門，甚至一度想要自殺，後來在家人及人道組織的鼓勵下，才漸漸願意回到正軌，並於2015年曾造訪台灣，參加伊甸基金會舉辦的《不要戰爭垃圾、只要希望之花》反地雷影像展。

今（2）日阮文榮再度現身說法，他說，自己在被地雷炸傷後，曾度過非常難熬的重建期，而今在當地政府的培訓下，不只習得農作技術，經營農場，也將反雷的知識帶給當地農夫、孩子，避免他們務農時受雷傷，與當地掃雷組織MAG一同進行反雷講座，以自身經驗幫助更多因誤觸地雷而受傷的人們。

阮文榮此次來台介紹多媒體簡介、情境模擬等訓練課程，期待雷傷者們藉由彼此的力量重建身心與家園。伊甸基金會國際發展處處長吳淑芬說，多年來伊甸除了提供輔具至海外，也陸續邀請雷傷青年來台，期望透過經驗交流讓大眾明白，戰爭只停留於部分人們的想像，但重傷者的經驗如此真實，喚醒和平意識刻不容緩。

吳淑芬說，在雷傷青年返國後，伊甸也與當地職業重建機構、人道組織合作，協助他們利用自身知識、技能，重建家園，此次2天工作坊結束後，4名雷傷大使將前進文化大學、台灣師範大學進行校園宣傳；伊甸也與東南亞書店燦爛時光合作，於本周六舉行座談會，歡迎各界踴躍報名。

(中時 )

LINE＠媒合大學生人力 高市農業… 中央大學也繫黃絲帶 反對一言堂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。