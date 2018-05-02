小17歲女友爆有孕 林佑星再當爸

2018年05月02日 10:15 中時 洪秀瑛

龍龍和小妏互動很好。（林佑星提供）

現在是一家三口。（林佑星提供）

小妏對龍龍很照顧。（林佑星提供）

43歲的林佑星二度當爸！前年他和小他19歲的前妻張晏菻（音同凜）離婚，4歲兒子「龍龍」由他撫養。今年年初，他曾帶著龍龍和新歡小妏在華山文創園區逛巧虎展，小妏當時對龍龍照顧得無微不至，3月也被拍到逛京華城，互動親密，他當時都否認。

今《鏡週刊》指林佑星再婚又當爸，他稍早回應本報，26歲的小妏已懷孕15周，兩人尚未登記，他第一時間有告訴媽媽，媽媽只回他一句「要生就要好好養」。小妏曾在三立藝能經紀部上班，去年離職跟在他身邊，兩人交往不到1年，林佑星說，小妏的爸媽對她和藝人交往很開明，也曾到他媽媽開的餐廳吃飯。

林佑星說，年初逛巧虎展時，和小妏交往還不穩定，直到3月才發現小妏懷孕，小妏看起來像小女生，但心思成熟、天真活潑，知道自己懷孕後有意外？林佑星說「有一點」，不過她原本就想28歲以前要生孩子，「我們沒計劃也沒刻意避孕」，兩人會擇日先登記，打算生完再辦婚宴。

林佑星的兒子龍龍原本都叫「小妏姊姊」，現在「姊姊」變成「媽媽」。林佑星說，他和小妏的互動，聰明的龍龍都看得出來，龍龍曾跟他前妻提過「小妏姊姊」，前妻也會傳簡訊謝謝小妏幫忙照顧兒子。

(中時 )