中央大學也繫黃絲帶 反對一言堂式獨裁與專政

2018年05月02日 10:15 中時電子報 戴安瑋

中央大學管理學院師生昨發起校園繫黃絲帶行動。(圖/中大財金系主任葉錦徽提供）

教育部拔管爭議延燒，繼清大、交大後，中央大學財金系、經濟系師生昨也發起校園繫上「政治退出校園」黃絲帶，行動發起人中央大學財金系主任葉錦徽表示，台大校長遴選案，中央大學許多師生非常關心，對政治介入校園，非常有感覺；政府公僕應回歸敦厚，尊重並包容多元文化、價值，支持不一樣的聲音。他呼籲國人反對並抵制一言堂式的獨裁與專政，讓學術回歸中立。

葉錦徽說，昨發動此行動雖然有些倉促，但迄今天上午短短的時間內已有29位教授、300多位校友及學生連署，今天中央大學文學院也將發出聲明，加入校園繫上「政治退出校園」黃絲帶。

葉錦徽說，中大管理學院昨發出的「中大挺校園民主、大學自治宣言」，國家是每一個人的，政府公僕應尊重並包容多元的觀點，讓不同專業、不一樣信仰或認同的國人，都能以一己所學、專業或心力貢獻家國社會，成就國家的美好；呼籲國人反對並抵制一言堂式的獨裁與專政。宣言全文如下:

中大挺校園民主、大學自治宣言

05/01/2018 中午 12:01

管院前的太極中大樹

不涉及中大行政體系，歡迎自由的中大師生與任何公民參加!

松濤中乍聽清風拂上雙連坡的中大小山岡。

有鑒於近日台大校長遴選所衍生的高教發展與社會關注，中大的部分師生均有感於當前大學自治與民主重要價值，極可能在數十年初具成果的發展之後，因為政治的短視操作而煙消雲散、消彌於無形。值此重大的形勢演變之際，中大在場的師生們選擇以個人的名義與立場，表達我們應當尊重並包容多元的觀點，參與並支持這場針對大是大非的對話，呼籲全民參與。

這個國家是我們每一個人的，我們敦促所有人 (尤其政府公僕) 應當尊重並包容多元的觀點，讓不同專業、不一樣信仰或認同的所有國人，皆能以一己的所學、專業或心力貢獻於家國、社會，成就國家的美好。

我們呼籲國人與所有公民，反對並抵制一言堂式的獨裁與專政! 同樣的，沒有人何人可以壟斷定義台灣價值的權利。我們以為:

1. 沒有一個父母會教自己生養的孩子們利刃相向；同理，政府或任何政黨都不應該挑動族群、省籍或抹黑政治立場不同的人，撕裂人民間互信情感與社會資本，讓自己的人民仇恨對立!

2. 執政黨長期以來均以黨、政、軍撤出媒體為立黨號召，如今卻以昨非今是地同樣在執政後染指媒體，黨同伐異，愚弄一般百姓，身為讀聖賢書的讀書人所難以苟同。

3. 請執政當局還給大學一個獨立自治、在各校的理念下以民主運作的空間。

4. 請執政當局還給台大透過公開機制、民主自治遴選的校長；

5. 請執政當局重新選派適格適任的教育部長掌舵百年大計的教育擘劃!

我們呼籲讓教育回歸我們文化底蘊中、民風中的善良與敦厚，彼此相互尊重，求同存異。讓學術回歸中立，治理回歸法制，政治干預退出校園。

讓所有師生與國人都能學習傾聽與對話，取代歧視、偏見與抹黑。

讓大學得以在專業的殿堂傳承長遠的普世價值。

我們身後的中大樹將作長期的見證，中大師生關懷大學自治、校園民主以及國家社會演進與發展的心將永不止息!

如果您同意並願意支持我們的觀點，誠摯地邀請您前往中大太極草皮前的中大樹，一同在松濤中繫上挺校園民主、大學自治的黃絲帶，跟中大師生一起支持國家朝尊重多元文化與包容不同觀點的民主與美好邁進!!

(中時電子報)