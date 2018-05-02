拔管無解？台大前校長孫震籲：吳茂昆下臺、賴揆道歉

2018年05月02日 10:36 中時 鄭郁蓁

教育部蠻橫「拔管」，引發各界不滿，臺大前校長孫震也對此感到痛心，今天上午他和一群老校友一起站出來挺臺大。孫震直言，蔡政府是「裝睡的人」叫不醒，拔管已經傷害了臺大、傷害臺灣高等教育，將被國際嘲笑，他認為，除了教育部長吳茂昆部長謝罪下臺、行政院長賴清德道歉，這件事情才能解決。

民主行動聯盟今天舉辦「老校友陪同老校長，挺臺大，救教育」，包含已屆高齡的前校長孫震、臺大榮譽教授黃光國等十多名臺大老校友以及前東吳大學校長劉源俊、華梵大學校長朱建民都出席。

黃光國表示，一個沒有良知的人是沒資格當教育部長，未來完全沒辦法辦教育，明天臺大要舉辦新五四運動，現在的教育部比北洋政府還不如。當時蔣介石還是讓傅斯年當校長。現在的臺大像臺北帝大，日本帝國主義南進的基地，當然不給臺灣人念法政，現在猶如當時的政府，人民都不能講話。

孫震表示，從臺大校長遴選委員會選出管中閔至今一百多天，教育部傾盡洪荒之力，上窮碧落要找理由不讓管擔任校長，羅織罪名找到論文抄襲違背學術倫理、在大陸違法兼課、說他沒有揭露臺哥大獨董三大理由。教育部花這麼大的力氣找理由，那就應該找到明確的法律立論來證明，教育部卻不斷發文給臺大遴選委員會調查。臺灣大學已經查明學術倫理不成立。

「臺大都尊重臺大遴選委員會決議。我們對知識份子的良心和良知判斷都不相信嗎？ 」

孫震說，他要引用蔡總統的名言「裝睡的人叫不醒」，可以不顧所有的答案，不顧一切做出違背公理和法律的結論，用骯髒的心眼、邪惡的眼睛，不接受所有不正當的理由。缺少法律、正義的正當性，缺少政治上的智慧。這帶給臺大多大的傷害，給臺灣的學術界多大的傷害，讓全世界都來嘲笑臺灣的大學。

他質問蔡政府，「遴選委員會應該接受教育部的違法亂命重新開啟遴選嗎？還有任何一個正直純樸的學者還願意出來遴選國立大學的校長嗎？教育部長你可以彌補對臺灣高教的傷害嗎？」

孫震表示，除了吳茂昆部長謝罪下臺、行政院長道歉外，這件事情無法解決。我不知道如何善其後。我完全支持柯P說，甚麼樣的白癡做出這樣愚蠢的決定，讓臺大沒有校長，讓臺灣高等教育無法面對學術界。

最後，他認為，管中閔應該循司法途徑去告政府，政府侮蔑他的人格，要求國家賠償。臺灣大學不應該接受教育部的決議。

(中時 )