史上最大工殤RCA求償案 最高法院罕見公開辯論

RCA工殤求償案，高院改判賠償486位受害者7億1000多萬元，並加碼認定GE公司是其控股公司須連帶賠償，案經上訴，最高法院於6月21日開庭公開審理。(資料照，王己由攝)

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台版「永不妥協」 RCA工殤求償案，一審判決RCA及湯姆笙等3家公司須連帶賠償445名受害者5億多元，高院改判賠償486位受害者7億1000多萬元，並加碼認定GE公司是其控股公司須連帶賠償，案經上訴，最高法院決定於6月21日開庭公開審理。

RCA(前台灣美國無線電公司)從1970年起，長達22年在生產過程 中違法使用致癌物質，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，有高達 1400多名員工因此死亡、罹癌及流產，這是台灣第1個永久汙染區、 第1宗環保公害訴訟案，訴訟過程猶如好萊塢電影「永不妥協」翻版 。

北院一審認定RCA等3公司生產過程中，違法使用有致癌風險的三氯 乙烯等物質，且工作環境沒有防護設施，未善盡環境維護與汙染管控 責任，也未對員工盡有關防護說明及教導義務，造成員工罹患特定癌 症，判決應賠償445名受害員工與繼承人共5億6445萬元。

案經上訴後，高院認為，相關有機溶劑及暴露的證據都掌握在RCA手中，以致勞 工欠缺直接證據難以舉證，不應評價為「權利上睡眠的人」，RCA公 司以時效抗辯拒絕賠償，屬於權利濫用、在法律上沒有理由，也不能 因為勞工沒有外顯的疾病，就認定沒有受到損害。

高院指出，竹北廠員工在二審期間已舉證受到身體健康侵害，應 准予賠償；GE等公司將受汙染的廠房土地出售給不知情的人，然後再 將美金1億元匯回母公司RCA所在的銀行，顯有惡意脫產、逃避債務情 事，因此判決GE等公司須與RCA連帶賠償486人共7億1840萬元。案 經上訴，最高法院罕見決定公開辯論審理。

(中時 )

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