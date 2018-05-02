親民黨提案提升基層警消俸點 每月加薪685元

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親民黨團今天舉行記者會，提案修法要給基層警消更多照顧。親民黨團總召李鴻鈞表示，為照顧6.5萬名基層警消，親民黨提案修法，除將基層警消年功俸從500提升至525外，也將提升基層警消本俸俸額10點，每月實質所得增加新台幣685元。

李鴻鈞表示，國道員警殉職及平鎮大火消防員殉職，再次引發各界對於警消工作的重視。親民黨長期呼籲警消是重度危勞，十年來因公傷亡的警察有8244人、消防員有1502人，警消平均餘命只有 69歲，比一般公務員少十年。

李鴻鈞也指出，基層警消人員年功俸已近十年未調整，上次調整就是因為親民黨團提案，於2007年在朝野立委共同努力下，才讓基層警消人員的最高年功俸從450調升至500。只不過當年也有通過的附帶決議，要求在2年內就警察人員人事條例之俸級表做合理調升，至今卻十年沒動過。

李表示，有鑒於政院等了十年過去，卻沒有提出任何的方案及規劃，因此親民黨團決定再次提案，除提高最高年功俸額到525外，再進一步提高基層警消人員的本俸俸額10點，讓每月實質所得可增加新台幣685元。

親民黨立委陳怡潔表示，希望政府不要以沒有錢財政困難當藉口，按照親民黨團提高基層警消本俸，粗估每年度要花5.4億元，但比起花500億元改版新台幣、舉債8000多億元搞軌道，一年花5.4億元來照顧警消，給予警消合理的保障，絕對是划得來的支出。

周陳秀霞表示，內政部要將年功俸從500提升1級到525，其實對剛任職的基層警消沒有助益，應要全面調高起薪俸點才對基層警消有幫助。

(中時 )

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