工廠大火釀嚴重傷亡 鄭文燦轟敬鵬救災不負責任

桃園市長鄭文燦（後左）主持市政會議，心情沉重。（甘嘉雯攝）

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請辭獲准的消防局長胡英達參加市政會議。（甘嘉雯攝）

「敬鵬是上市公司，這麼大間公司，救災過程毫無負責任！」桃園市長鄭文燦2日在敬鵬火警發生後主持首場市政會議，除為消防弟兄集氣外，對於釀災造成嚴重傷亡，表示一定要究責，將調查結果公開，同時要求有使用易燃、化學、危險物品業者需提出清單，也呼籲中央修法。

鄭文燦表示，當晚他約深夜11點半抵查現場，但第一時間卻見不到敬鵬的負責人或廠長，他到1日火警熄滅才見到廠長，鄭說，敬鵬火警發生時只派了一名職員，之後只丟了一本建築藍圖，「這對救災是沒有用的」，廠房內堆置什麼化學物品、機台設備、儲槽在哪裡是看不見的，消防人員遇到複合性災害，面臨極大的危險。

他沉重表示，消防人員布水線已到6樓，當指揮人員喊撤退，其實他們也沿水線撤到1樓，卻遇到障礙物，被火牆擋住，火警發生很快，環保署與消防署有關危險化學物品涵蓋不夠，法規只有硝酸，對於硫酸及鹽酸卻沒有。這些物品遇水會產生很大的爆裂及水蒸氣、硫化物，同時，也要檢討化學工廠對於易燃、化學、危險物品清單，提高公共安全。

「沒確認火場情況前，不能進入火場！」鄭文燦說，救人第一，爾後沒掌握火場情況，不能進入，他不能再讓消防人員在不確定危險中救災，而消防人員訓練還要再加強，團進團出。

而這場火警汙染老街溪、新街溪、大坑缺溪造成魚群暴斃，鄭文燦表示，後續河川復育清潔，市府要向敬鵬求償，另外空汙部分也要比照泰豐輪胎火警模式求償。

外界關心的謠傳敬鵬有部分廠區復工，鄭文燦嚴正表示，並沒有同意他們復工，若他們偷偷復工將依法裁罰，「不要挑戰法律」，勒令停工擅自復工，涉及刑事責任。

請辭獲准的消防局長胡英達也參加這場會議，鄭文燦說，胡在3年任內對於消防改革還是有成果，桃園有1萬多家工廠，累積許多問題，唯有讓消防能力提高，另外市府也籌備追思會，對於後續撫卹等都同步進行。

(中時 )

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