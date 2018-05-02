美國暫不考慮重返TPP 傳泰國有意加入

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美國商務部長羅斯1日在美國接受CNBC電視台採訪時表示，TPP(跨太平洋夥伴協定)是有缺陷的協定，對美國重返TPP表現出否定的看法。美國貿易代表萊特海澤1日在華盛頓舉行的討論會上則強調，「希望有朝一日能與日本簽署自由貿易協定(FTA)」。

日媒報導，羅斯在美受訪時強調，「川普總統退出TPP並非從亞洲退出，而是因為TPP是有缺陷的協定，所以才退出的。針對美國總統川普指示評估重返TPP的可能性，羅斯強調，「要看條件而定，這不是今天或明天那樣簡單的話題」。

萊特梅澤1日在討論會上則強調，「兩國之間的協定會更加有效率」。他也透露出，美國目前似不考慮簽署多國間的協定，而是希望與日本簽署兩國間的協定。

美國對進口鋼鐵和鋁材徵收高關稅，日本方面極力向美國爭取豁免。萊特梅澤1日在討論會上對此表示，有可能在新的美日貿易協商的框架下進行談判，也透露出美國想和日本簽署兩國間協定的意圖。

美國政府4月30日宣布，針對部分國家的進口鋼鐵和鋁材徵收高關稅的措施將延至5月底，但其中並不包括日本。萊特梅澤對此表示，4月中旬在美日高峰會談中已決定了新的協議，雙方將在新協議的框架之下展開貿易談判，屆時也會協商有關日本適不適用關稅的議題。

此外，日本負責TPP談判的經濟再生擔當大臣茂木敏充1日在曼谷與泰國副總理頌奇舉行會談後透露，泰國方面表示希望盡快加入TPP。茂木希望能擴大TPP加盟國的勢力，以促使美國重返TPP。

TPP自美國退出後，其餘11個參加國今年3月已在日本主導下簽署《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。新加盟國的加入必須經由其他參加國的同意，故將在協定正式生效後另行評估。

(中時 )

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