嘉義上百鳥屍遍布農田 場面駭人真相是...

2018年05月02日 10:53 中時 呂妍庭

為防範鼠患，黃姓農民將稻米、飼料玉米，浸泡「好年冬」後灑在田間。（呂妍庭翻攝）

為防範鼠患，黃姓農民將稻米、飼料玉米，浸泡「好年冬」後灑在田間。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣水上鄉驚傳有大量鳥類疑似被毒死，上百鳥屍遍布農田，看起來怵目驚心，水上分局獲報後展開調查，約談黃姓農民到案，他才發現事情大條，表示因承租的農地附近鼠患嚴重，擔心影響收成，才會聽信偏方，將稻米和飼料玉米浸泡「好年冬」後灑在田埂，沒想到老鼠沒抓幾隻，反倒害死大量鳥類，因心裡實在過意不去，已把有毒加料穀物銷毀。

縣議員林緗亭日前接獲民眾舉報，指稱柳林段重劃農地附近道路、路旁排水溝內，和一處約4分地的空曠玉米田，有近百隻野鳥疑遭人毒死，因擔心流浪狗誤食也遭殃，趕緊通報農業處綠化保育科及家畜疾病防治所人員前往勘查，而警方得知消息，也主動介入調查。

家畜疾病防治所人員前往勘查，并帶回鳥屍送驗。（取自縣議員林緗亭臉書）

縣議員林緗亭拍下鳥屍畫面，表示只是冰山一角。（取自縣議員林緗亭臉書）

大量鳥類因誤食有毒穀物，死在田邊。（呂妍庭翻攝）

水上分局偵查隊及柳林派出所員警實地勘察，通知承租土地的黃姓農民到案說明，黃姓農民才知道闖下大禍，表示他在柳林村承租多片土地種植稻米，唯獨有兩塊農地老鼠特別多，經附近老人家建議下，才會把浸泡過好年冬的稻榖、玉米灑在田埂。

黃姓農民因務農忙碌，已2天未到現場查看，直到警方找上他，才驚覺此舉已造成上百隻鳥無辜枉死，當下除坦承錯誤，也盡速把所灑下的穀物撿拾蒐集後銷毀，以免更多野生動物受害。

柳林派出所所長謝峪佳表示，經同仁確認後，黃姓農民確實已把有毒榖物銷毀，因野生動物保育法的裁量權在縣府，全案將函送農業處裁處。

(中時 )