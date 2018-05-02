NBA》詹姆斯第21次大三元 率領騎士逆襲暴龍

詹姆斯繳出季後賽第21次大三元，幫助騎士逆轉擊敗暴龍，系列賽1比0領先。(美聯社)

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中時電子報

雖然全世界都不看好，但詹姆斯決定用雙手證明自己是全聯盟第一人，今天奮戰將近47分鐘，繳出26分、11籃板、13助攻、2阻攻，生涯季後賽第21次大三元，率領騎士113比112擊敗暴龍，拿下季後賽對戰7連勝，東區次輪系列賽1比0領先優勢。

此役首節東區例行賽戰績最佳的暴龍打出33比19攻勢，全場比賽都壓著騎士打，但在正規賽最後1分42秒一分未得，詹姆斯連續兩次出手命中，將比數扳平。

延長賽柯佛與J.R史密斯接連在三分線外破網，崔斯坦湯普生在禁區補籃得手，騎士取得113比107領先局面，迪羅薩先中距離跳投，緊接著羅瑞完成三分打，暴龍追至1分差距，但范維利特三分絕殺失手，騎士1分險勝。

詹姆斯整場比賽其實手感不太理想，30投12中，但他在第四節力挽狂瀾，隻手挽救了球隊，延長賽雖一分未得，但在其他隊友跳出來的情況下，騎士在驚滔駭浪終贏得漂亮勝仗。

除了詹姆斯外，史密斯砍進5顆三分球，貢獻20分，柯佛也飆進5顆三分球，挹注了19分，傑夫格林16分，崔斯坦湯普生14分、12籃板。

功虧一簣的暴龍，在例行賽最後3分鐘到延長賽打得簡直一無四處，可說是輸在自己人的手裡，瓦蘭丘納斯21分、21籃板，迪羅薩22分、7籃板、5助攻，羅瑞18分、10助攻。

(中時電子報)

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