為了一隻狗！壯漢徒手勒斃瘦弱老婦 搶錢否認性侵

2018年05月02日 11:11 中時 吳敏菁

38歲陳嫌有性侵前科，4月30日日為了小狗飼養，掐死73歲柯婦。（吳敏菁攝）

38歲陳嫌有性侵前科，4月30日日為了小狗飼養，掐死73歲柯婦。（吳敏菁攝）

彰化73歲柯姓老婦慘遭勒斃，竟只為了1隻狗！警方漏夜偵辦，循線逮捕身材魁梧，有性侵前科的38歲陳姓男子，3月送柯婦1隻狗代養，不滿他平常餵狗吃雞排，柯婦卻以餿水餵食，爆發口角後，失手將她勒斃、搶走身上1950元，警方今天(2日)上午依強盜殺人罪嫌移送。

4月30日13時56分彰化警分局接獲報案，在彰化市國聖路與防汛道路旁貨櫃屋內發生老婦勒斃，還被脫掉褲子，和彰化縣警察局刑事警察大隊、鑑識科及刑事警察局中部打擊犯罪中心組成專案小組入偵辦，經檢察官率同法醫相驗、進行解剖，釐清死遭掐頸勒斃，排除性侵。

警方調閱監視器、行車紀錄器近100多筆，依地緣關係、死者交往等分組查訪。發現現場可疑腳踏車，追查騎乘腳踏車騎士為38歲陳姓犯嫌。又於距離命案現場200公尺附近草叢內發現被害人證件及包包等贓、證物。

專案小組成員在1日晚間22時許，在彰化市中山路的網咖內，逮捕正在打電腦遊戲的陳嫌，陳曾在海軍陸戰隊服役，服役期間於2003年因防礙性自主被判刑10年入獄服刑，還有竊盜前科，出獄後居無定所，打零工過著類似流浪漢的生活。

陳嫌坦承殺害柯婦，表示「很後悔」，脫褲子是為誤導警方辦案的方向。警方調查，他3個月前在國聖附近的河岸地，帶著狗狗遇到老婦人，婦人養雞，也養了狗，兩人聊起來，婦人好心說，「你自己都吃不飽了，乾脆我來幫你養好了」。

4月30日下午陳嫌他騎腳踏車經過彰化市國聖路柯婦的農寮探往小狗，看到老婦以餿水飼養，痛罵「我以前都餵雞排，你把我的狗當什麼？」激烈爭吵後，用手將老婦掐死，臨時起意搶走皮包，拿走1950元現金，把皮包與證件丟入草叢，錢全拿去買香煙、零食、上網咖，已經全部花光。

警方搖頭，陳嫌身高180公分，竟為了小狗飼養問題，掐死不到160公分的瘦弱的柯婦，案發後還上網咖玩樂，「太沒有人性了！」上午依強盜、殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦，面對媒體詢問，陳男一直說「很後悔，對不起家屬，沒有性侵」。

(中時 )