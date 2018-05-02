國家洗錢評估首度發表 本國銀行及OBU「非常高弱點」

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行政院今（2）日首度發表國家洗錢及資恐風險評估報告，法務部長邱太三表示，31個行業中較易被利用於洗錢或資恐，本國銀行及國際金融業務分行（OBU）屬於「非常高弱點」，接下來每3年都會根據國際趨勢及犯罪態樣，持續檢視及更新。

目前台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有8大類型，毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪；高度威脅犯罪則屬智慧財產犯罪。

較易被利用於洗錢或資恐的行業及部門，除本國銀行及OBU屬非常高弱點外，其他包括國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在台分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司（OIU）、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投合等行業，則被評為高度弱點。

在資訊透明度不足部份，公司組織以非公開發行公司之股份有限公司以及有限公司風險較高，全台共計有67萬家；信託則以境外信託風險較高。

至於資恐威脅方面，台灣總體來說屬低度風險，包含非營利組織之人民團體、全國性宗教財團法人、社會福利慈善類財團法人3大類型，有潛在資恐低度風險。

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑即將在今年11月登場，行政院洗錢防制辦公室表示，此次為我國首次全面性洗錢與資恐國家層級之風險評估，並完成我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告。

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