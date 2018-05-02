拯救百條人命 川普接見並大讚英勇女機長舒茲

2018年05月02日 11:10 中時電子報 李靖棠

據今日美國網（USA Today）報導，美國西南航空（Southwest Airlines）1380班次客機，日前發生引擎在飛行途中爆炸事故，有賴女機長舒茲（Tammie Jo Shults）沉著冷靜表現，成功讓客機安全降落、拯救上百條人命。

今日舒茲與機組人員受總統川普（Donald Trump）之邀、前往白宮（White House）橢圓形辦公室訪問。川普見到她時，不斷地讚許她在飛機上英勇的表現，並稱「所有人都在討論妳的英雄事蹟，妳做了一件不得了的事情！」

川普（圖中坐者）於白宮橢圓形辦公室，接見西南航空1138次客機的機長舒茲（圖中左）與機組人員。（圖/美聯社）

西南航空女機長舒茲，過去曾是美國海軍F-18「大黃蜂」戰機飛行員。（圖/美國海軍）

現年56歲的舒茲，畢業於西新墨西哥大學，是美國海軍（US Navy）航空隊首批女性戰機飛行員之一，也是兩名子女的母親。舒茲在海軍服役時，是一名F-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet）飛行員，退役前最高軍階為少校，但受限於美國海軍當時仍禁止女性飛行員單獨出任務，最終選擇退役轉入民航，成為西南航空一名波音（Boeing）737的機師。

Today, it was my great honor to thank and welcome heroic crew members and passengers of Southwest Airlines Flight 1380 at the @WhiteHouse! pic.twitter.com/fYYgWToddi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月1日

當時正從紐約飛往達拉斯的班機上，共載有149名乘客。飛行途中左發動機突然發生爆炸，碎片打破一側窗戶，造成一名43歲、富國銀行（Wells Fargo）女副總裁不幸摔落機外死亡；但對於其他乘客而言，機長舒茲即時穩住飛機，並成功安全轉降在費城機場。除機長的正確判斷，川普也同時稱讚了機組員當下的領導能力，指揮並穩住乘客們慌亂的心理，最終讓所有人得以平安返家。

(中時電子報)