國民黨市長初選 丁守中拿下4成7支持率出線

國民黨台北市長初選民調結果2日公布，由前立委丁守中（左二）拿下4成7的高支持率出線，將代表國民黨參選北市長。(張立勳攝)

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國民黨台北市長初選結果2日出爐，前立委丁守中拿下超過4成7支持率出線，將代表國民黨參選北市長，丁守中表示，真正艱困的選戰才要開始，未來也會把其他初選競選人鍾小平、孫大千和張顯耀納入競選團隊。

除了丁守中，投入爭取藍營提名的還有陸委會前副主委張顯耀、前立委孫大千和台北市議員鍾小平，國民黨台北市黨部4月29、30日和5月1日進行民調，5月2日公告。

民調結果顯示，丁守中拿下47.634％奪得第一名、孫大千18.205％第二、張顯耀17.235％第三名和鍾小平則是16.926％墊底。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹2日在國民黨中央黨部與4位市長參選人共同發布初選民調結果，不少藍營台北市議員與市議員參選人也到場支持。

黃呂錦茹表示，3家民調公司進行3天民調，4位參選同志都非常優秀，進行2場電視辯論，對市民說明市政施政方向，對青年、老人和兩岸交流，無所不留呈現在市民面前，4位參選人都是熱愛台北市民，相信選出來的人選一定可以打贏市長選戰，為市民帶來幸福，國民黨2018一定要贏。

丁守中勝出後說，這是一場艱困選戰，台北市長柯文哲掌行政優勢，「這是不對稱選戰」，會邀市民與另外3人加入團隊，以公共政策鞏固藍軍，批柯只會算計、市政一蹋糊塗，「柯沒這麼強，只有媒體與網路強，基層不喜歡這種講幹話、打高空的人」，盼台北市民一起打拚，爭取打贏選戰，將與議員、里長共同組成團隊，贏回大選。

市黨部與4名參選人進行協調會，在民調宣布前，丁守中表示，他充滿信心，不過還是要等公布才知道，在基層跑的時候反應非常好，也感受到台北長柯文哲並沒有那麼強，團隊有派人去監聽電話民調的效果還滿好的，對於補教名師高國華宣布參選台北市長，丁守中說，他不曉得。

此外，黃呂錦茹強調，市黨部沒有規畫二階段整合，管仲閔長期在學術圈不受政黨影響，這時候更不會去干擾管，讓管這條路走得完整，才是長久之計，初選機制丁守中民調高，管也講很清楚不選北市長，這也是丁守中的可貴之處，始終如一、穩紮穩打是非常好的人選。

(中時 )

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