彰化芬園鄉嘉興村居民 有安全衛生自來水可用了

2018年05月02日 11:13 中時 陳世宗

彰化縣芬園鄉茄荖及嘉興村隸屬台水公司第四區處草屯供水系統，水公司早期為供應芬園鄉用水，已於民國72年間自草屯系統埋設自來水管線至芬園鄉嘉興村、茄荖、社口、進芬、芬園村等平地地區，台水公司第四區處另於民國81年在芬園鄉嘉與村購置嘉與小段兩筆土地約0.45公頃，規劃設置淨水場及鑿設深井二口，預定供應芬園鄉用水，惟進場施工時遭強烈抗爭而作罷。

當地居民早期因地下水豐沛無意願使用自來水，故管線工程完工後，雖經水公司再三宣導，始終無用戶提出申請自來水。芬園鄉嘉興村護岸街一段一巷及67巷等10戶長年使用簡易自來水，因近年來環境汙染嚴重，居民深受嚴重污染之苦。

經當地里長邀集台水公司第四區處、草屯鎮公所、芬園鄉公所等相關單位辦理自來水延管現勘，去年6月再由水公司邀集草屯鎮公所、芬園鄉公所等相關單位，召開『彰化縣芬園鄉嘉興村等供水延管工程』之工程及路權申請研商會，終獲得草屯鎮公所及芬園鄉公所免收路修費之同意，以改善該地區民眾用水權益為主軸。

後續由水公司協助向經濟部水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」(前瞻基礎建設計畫特別預算)補助工程經費，於去年8月獲評比核定「彰化縣芬園鄉嘉興村等供水延管工程」，經費109萬元，受益戶數10戶。

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，因彰化縣芬園鄉自來水普及率偏低，此次「彰化縣芬園鄉嘉興村等供水延管工程」，我們埋設材質佳、耐用年限40年以上之口徑100mm延性石墨鑄鐵自來水管，長約324公尺，已於今年2月完工，申裝戶數雖僅10戶，但彌足珍貴。

蕭淑貞說，目前該延管工程已完工，非常感謝草屯鎮公所及芬園鄉公所之大力支持，芬園鄉嘉興村護岸街一段一巷及67巷等10戶居民更是開心自己接用到安全衛生的自來水，紛紛表示不用再忍受水質受汙染之苦了。

(中時 )