「鮮肉港仔」狂示愛 輕熟女暈船砸錢投資六合彩

騙徒從網路盜用他人照片來誘騙林女落人圈套。〔警方提供〕

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中時
林姓女子落入愛情騙局，到台銀竹北分行準備匯款給騙徒。〔 警方提供〕
保七總隊一大隊駐台銀竹北分行員警范鎧發勸阻林女上當。〔警方提供〕

詐騙集團再出新招！騙徒在網路盜用小鮮肉帥哥照片，自稱是來自香港的「林銳哥」，利用微信和單身未婚輕熟女假談戀愛，待女方墜入愛河後，要女子投資買香港六合彩，聲稱保證中頭彩，家住新竹的林姓女子誤入騙局，到台銀竹北分行準備匯錢，保七總隊一大隊駐分行員警范鎧發見到林女神情有異，上前關切及時阻止林女被騙。

38歲的林姓女子是在月前透過微信結識一名自稱來自香港的「林銳哥」後，兩人就透過手機每天問候，以溫柔攻勢取得林女信任，林銳哥還傳了多張帥哥照片給林女，以證明自己是個小鮮肉帥哥，林女以為自己找到真愛，歡心不已。

林銳哥見林女入彀，接著假稱自已任職香港六合彩高層職位，可以操控每期彩票中獎號碼，只要林女投資港幣2萬元〔約合台幣7萬5千元〕，保證讓林女中頭彩，林銳哥並聲稱因為愛林女，所以才給她這個中獎機會，並且再三保證中頭彩。

騙徒在手機裡要求林女匯足2萬元港幣。〔警方提供〕
騙徒在手機裡要求林女匯足2萬元港幣。〔警方提供〕
騙徒在手機裡要求林女匯足2萬元港幣。〔警方提供〕

上週4，林女前往台銀竹北分行準備匯款1千元港幣給對方，但對手在微信裡要求林女匯2萬港幣，林女和對方討論不休，林女緊張滑著手機，動作引起保七總隊一大隊駐分行員警范鎧發注意，上前關切林女，林女表示要匯錢給香港朋友投資六合彩，可以中大獎，但她只有能力匯1千元港幣，對方堅持要她匯2萬，林女還天真地拜託范員，能不能幫忙跟對方談談只匯1萬元就好了！

范員一聽，這擺明就是詐騙集團，接過林女手機，向詐騙集團成員嗆聲：「如果真的會中，你找自己家人不就好了！不要再打電話來了，我們已經找那邊的公安去查了！」當場揭穿這場騙局，阻止林女上當。

由於這個騙局手法是警方首見，保七員警已將全案移送轄區派出所轉報165專線，循線追查是否由台灣詐騙集團所為。

(中時 )

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