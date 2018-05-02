魚丸伯的報恩又來了！名攤義賣香菇貢丸做愛心

台中市第五市場丸東商號將在9日舉辦「香菇丸買一送一愛心義賣活動」。（馮惠宜攝）

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丸東商號9日將準備一千斤香菇丸做愛心義賣，義賣所得將全數捐給十方啟能中心。（馮惠宜攝）

魚丸伯的報恩又來了！台中第五市場丸東商號以香菇丸聞名，每年母親節前夕一定舉辦「香菇丸買一送一做愛心活動」今年邁入第9年，丸東商號2日宣佈今年將從600斤加碼到1000斤，活動在5月9日上午9點登場，老闆李西東指出，這個活動能夠延續是他88歲母親當年車禍捐出禮賠金大力促成，義賣當日所得將捐給台中市十方啟能中心，讓愛傳揚出去。

台中第五市場丸東商號創立40年，9年前因代表台中市參加台北世界花博會成為地方名攤，開始了一年一度香菇丸買一送一義賣活動，第二年正在遲疑要不要再辦下去時，母親發生車禍，臥床三個月，因肇事者清寒，當時經公所協調只懲戒性的向對方求償三萬元，李西東的媽媽李周金定當時就拿出這三萬元讓兒子繼續做愛心義賣，如今已邁入第九個年頭。

丸東商號的香菇貢丸，純手工製作，香菇、油蔥酥與旗魚漿製成的美味魚丸，獲不少麵店以及台中市知名火鍋店輕井澤採用，因買一送一太划算，這幾年下來也培養出一群死忠的粉絲，李西東說，兩周前就開始接到電話詢問，今年還會再開賣嗎？

李西東的媽媽今年獲得台中市市政府模範母親表揚，在各界詢問不斷下，加上母親獲表揚等因素下，丸東商號也決定今年擴大義賣從往年600斤加碼到1千斤，但每人限購1次，預估將募集超過十萬元捐給台中市社會局轉交十方啟能中心。

(中時 )

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