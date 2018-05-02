MLB》傳奇謝幕？美媒爆鈴木一朗退休近了

一朗去年還想著要打到50歲，現在傳最快本周退休。(美聯社)

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中時電子報

鈴木一朗的大聯盟之旅，即將在44歲這一年劃下句點？美國記者亞當(Brad Adam)上西雅圖廣播電台《950 KJR》節目時透露，一朗可能選擇本周主場系列賽落幕後，結束長達18年大聯盟生涯，如果消息屬實，那水手和天使的三連戰系列賽，將是一朗的最後戰場。

一朗今年春訓時，重返水手懷抱，至今出賽14場，繳打擊率2成20、上壘率2成56、長打率2成20成績；剛開季時，他還不時能獲得先發機會，但近期發揮空間越來越少。在蓋梅爾(Ben Gamel)傷癒復出後，外界原本預期一朗會被釋出，最後水手決定留他，引來外界不少評論。

記得在去年，一朗曾發下豪語，說要打到50歲；水手季前簽下伊朗，期待他找回身手，不過現在單看帳面成績，他表現確實不如預期。先前曾有美媒直言，一朗退休的時刻，已經不遠；亞當提前爆料，水手結束近期主場六連戰後，一朗就會退休，他堅信一朗會選擇在水手結束生涯。

水手今天(2日)起，先和運動家展開三連戰，接著再與天使三連戰；效力天使的大谷翔平，預計會在其中一場登板，若一朗真選擇退休，那這次系列賽，將是兩人大聯盟最後的交手。不過，目前水手球團或一朗本人，還未針對此事回應，是不是該跟一朗說再見，還很難說。

(中時電子報)

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