台大師生爭取大學自主　陳良基只說：不便回答

國民黨立委蔣乃辛舉出「大學自治，捍衛學術自由」的看板，質詢科技部長陳良基對於台大校長遴選案的看法。（李侑珊攝）

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國民黨立委蔣乃辛舉將「大學自治，捍衛學術自由」看板，遞交給科技部長陳良基。（李侑珊攝）
對於台大師生發起與舉行「新五四運動」，爭取大學自主，科技部長陳良基不願多表示意見。（李侑珊攝）

立法院教委會今（2）日舉行，國民黨立委蔣乃辛舉出「大學自治，捍衛學術自由」的看板，質詢科技部長陳良基對於本次台大校長遴選案的看法，陳良基回應，此部分為教育部的權責，他所處單位為科技部，不便多表達意見，「請委員體諒！」

台大校長遴選迄今已將近4個月，對於教育部長吳茂昆堅持「拔管」，行政院發言人徐國勇更強勢表示，不只管中閔違法兼職，甚至台大同意管在企業兼職在先，校方也涉及違法，引爆台大師生與教育圈不滿，為爭取大學自主，台大師生及校友共同發起「新五四運動」，將於4日在台大校園舉行遊行。

蔣乃辛在質詢時表示，陳良基在出任科技部長前，在台大任教超過30年，後來也曾到教育部當次長，作為「學術人」，需深刻了解，且要捍衛學術自由與大學自治，而對於教育部退回台大校長遴選，是否破壞了大學自治？

對此，陳良基表示，此部分為教育部的權責，他目前所處單位為科技部，只能從科技角度來回應，也就是作為計畫主持人，若要得到各單位的支持，一定要維持學術發展的優良環境。

對於陳良基的回應「文不對題」，蔣乃辛反問：「我知道您很難回答，但您在台大服務的時間很長！」陳良基則說：「請委員體諒！」並也在會後接受媒體詢問時再次強調，此部分並非他的管轄權責，不方便多表示意見。

(旺報 )

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