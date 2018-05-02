花博卡申辦破百萬 5／2起里幹事逐戶發放

2018年05月02日 13:46 中時 王文吉

花博卡發放首日，台中市交通局長王義川（右）關心里幹事發放情形 。（王文吉攝）

后里區墩北里里幹事逐戶發放花博卡，里民郭東城（左）說「真的是望穿秋水！」（王文吉攝）

區公所7月2日將設置專案櫃台，提供民眾領取花博卡。（王文吉攝）

花博卡由知名的台灣設計師方序中操刀，以「花生」為設計發想，后里區義里里鄰長林錦松（右）第一位領到花博卡。（王文吉攝）

台中市民專屬的花博卡2日開始發放，里幹事逐戶親送讓民眾簽收，交通局長王義川上午也到后里關心發放情形，並說明發發卡、領卡方式，及各項優惠。首位領到卡片的是義里里鄰長林錦松，他說，花博在后里舉辦，是地方的大事，他第一個領到「燒燙燙」的花博卡，真的很榮幸，很期待花博開幕，以後會隨身攜帶。

「真的是望穿秋水！」家住墩北里的郭東城說，他自己沒有悠遊卡，也不會搭公車，之後會持花博卡去看花博，還可以搭公車趴趴走，真的很方便。「不但走遍台灣，出國門也能用！」張健謀表示，花博卡有悠遊卡功能，他第一時間填表申請，最近得知去日本沖繩也能用，希望未來一卡走遍世界，這是當台中市才有的福利。

王義川表示，花博卡預計發行300萬張，228前收到64萬張申請書，3月1日後有30多萬張，即日起由里幹事逐戶發放，7月2日後則由申請人到區公所領取。至於商家優惠部分，目前有2千餘家特約商店加入，涵蓋食衣住行育樂，花博營運期間憑卡就可享好康，歡迎市民把握機會，踴躍申請。

(中時 )