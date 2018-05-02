《全台最速報》國民黨北市長初選 丁守中出線

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中時電子報
綜合報導

◎國民黨北市長初選 丁守中出線

國民黨台北市長初選結果出爐，拿下超過4成支持率確定由前立委丁守中出線，丁守中表示，真正艱困的選戰才要開始，未來也會把其他初選競選人鍾小平、孫大千和張顯耀納入競選團隊。

◎八旬大善人 省吃儉用捐款千萬助貧

嘉義城隍廟慈善會88歲志工陳亮宏，自幼因 病成「獨眼龍」，一輩子理髮為業，收入微薄，但助人之心宏大，捐20元不嫌少，50餘年來捐千萬餘元助貧，被稱為「陳善人」，妻子及親友相挺，也都慷慨解囊救濟清寒家庭。

◎38歲男子因1隻狗起殺機 勒斃73歲老婦

彰化73歲柯姓老婦慘遭勒斃，還被脫褲故佈疑陣，起因竟只為了1隻狗！警方漏夜偵辦，循線逮捕38歲陳姓男子，陳坦承3月前送老婦1隻狗代養，平常都餵牠吃雞排，沒想到老婦以餿水餵食，爆發口角失手將她勒斃、搶走身上1950元，警方今天上午以強盜殺人罪嫌移送。

◎鄭文燦批敬鵬 救災過程不負責任

「敬鵬是上市公司，這麼大間公司，救災過程毫無負責任！」桃園市長鄭文燦2日在敬鵬火警發生後主持首場市政會議，除為消防弟兄集氣外，對於釀災造成嚴重傷亡，表示一定要究責，將調查結果公開，同時要求有使用易燃、化學、危險物品業者需提出清單，也呼籲中央修法。

(中時電子報)

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