陳良基自爆曾任多企業獨董　均在出任台大副校長前辭職

2018年05月02日 12:07 旺報 李侑珊

科技部長陳良基。（李侑珊攝）

教育部以台大準校長管中閔擔任台灣大哥大獨董為理由，認定管中閔違法，並駁回管出任台大校長，科技部長陳良基今(2)日上午出席立法院教文會備詢時，被詢問是否擔任企業獨董，他坦言過去曾擔任訊連科技、義隆電子子公司的獨董，但均在台大出任行政職之前辭職。

國民黨立委柯志恩在質詢時提到，台大人事室曾指出，近一兩年間有37名教授兼職，但都是在學校流程上簽辦，有95%的同意書都採取事後追認，是否最後由校長簽核通過即可，陳良基對此回答「對」。

陳良基提到，他過去曾擔任台大副校長，任內便發現教授兼任企業獨董的問題，但由於擔任企業獨董，需以公司董事會的時間為主，有些公司的做法是在董事會開完會、董事會選舉完之後，才會正式行文給學校，因此在公司發布獨董職務後，到學校簽核當中，很容易出現空窗期，過去他也曾與台大人事處提醒過，務必要留意這個問題。

至於是否曾在台大任教期間擔任獨董，陳良基坦言，曾受邀擔任訊連科技、義隆子公司的獨董，且均為向學校申請，並獲得校方同意後才出任，而他也在擔任台大副校長期間辭去獨董職務。

針對教授兼質是否應開放，陳良基則說，此部分屬於教育部權責，並非由科技部管轄，仍需以教育部的規定為主；另外，本次台大校長遴選案引發極大波瀾，台大師生與校友發動串聯，即將在4日於校內舉行「新五四運動」，爭取大學自主，陳良基則說：「我在這個位置，我有我的苦衷，不方便表示意見。」

(旺報 )